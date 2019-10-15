蔡總統提醒韓國瑜 莫忘市民期待市長責任

（中央社記者郭宣彣、管瑞平新竹市15日電）總統蔡英文今天表示，城市能否改變、進步，市長全心投入是最關鍵因素，她要提醒高雄市長韓國瑜，別忘記背負的市民期待和市長責任。

中國國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜宣布16日起請假投入總統選舉。

蔡總統出席民主進步黨新竹市立法委員參選人鄭宏輝舉辦的「毛小孩健康教室」活動後接受媒體訪問表示，民選首長背負著選民期待，城市要能進步、改變，市長是否全心全力投入是最關鍵因素。

蔡總統以新竹市為例說，新竹過去幾年改變很多，城市幸福感大幅提升，主要就是新竹市長林智堅日以繼夜努力，全心全力關注市政，帶動城市改變。

蔡總統表示，還是要提醒一下韓國瑜，去年那麼多人投票支持、期待下當選，這時更要注意自己背負選民期待，「不要忘了市長的責任」。

至於韓國瑜陣營下戰帖要求辯論，蔡總統說，「辯論永遠都不會太遲，問題在你準備好了沒有，選民是否已經準備好要聆聽」，韓國瑜可能要花時間先準備一下，11月登記參選後就會按規則辯論。

另外，國民黨籍立委陳學聖昨天在立法院教育及文化委員會詢問在場48名國立大學校長，「是否相信蔡英文的博士論文為真？」

蔡總統表示，很吃驚陳學聖這麼做，在審查預算案情況下要求國立大學校長政治表態，「在一個錯誤場合裡問了錯誤的問題，不值得我們效法」。立委做這樣的事極端不恰當，提醒大家「選立委時要特別注意」。

蔡總統說，選戰進入最後3個月，這段時間發現在去年選舉出現的網路操作亂象又故態復萌，包括假訊息問題越來越嚴重，如上週她參加動物保護議題座談，被謠傳成帶貓狗看醫生動員大批人力，她呼籲全國人民，選戰最後關頭，「台灣民主的素質、健康，就取決於能否辨識、抵擋這些假訊息」。（編輯：李明宗）1081015