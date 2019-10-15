韓國瑜將請假參選 吳敦義：明智選擇

國民黨醫療委員會15日在台中舉辦黨籍總統參選人韓國瑜醫界後援會成立大會，黨主席吳敦義（前左）到場受訪時，對韓國瑜請假參選總統表示肯定，認為韓國瑜專心競選總統是很好選擇。中央社記者郝雪卿攝 108年10月15日

（中央社記者郝雪卿台中15日電）高雄市長韓國瑜今天宣布將請假全力投入總統選舉，國民黨主席吳敦義表示，這是明智選擇，如果要專心負責市政，又要選總統，兩邊行程緊湊，可能兼顧不那麼好。

國民黨醫療委員會今天中午在台中市舉辦「醫療界挺韓國瑜選總統暨立委選舉中部後援會」成立大會，吳敦義到場致詞及授旗前，接受媒體聯訪時，對韓國瑜請假參選表示肯定。

吳敦義指出，韓國瑜依照法律規定請假，「OK的」，專心競選總統是很好的選擇，但一定要依照法令來，所以韓依照法律規定請假，這也是很自然的事情。

被問到鴻海集團創辦人郭台銘若為台灣民眾黨站台是否能視為友軍，吳敦義對此表示，如果郭台銘有競選總統，當然就不能為藍軍立委站台，可是郭不選總統已是事實，而且堅持是中華民國派，反對台獨、反對一國兩制，跟中國國民黨主張是一致的，郭台銘如果願意在公餘之暇來跟國民黨提名的總統或立委參選人站台，「我們歡迎感謝都來不及了，哪裡有拒絕的道理。」

對於今天在台中成立後援會是否意味決戰中台灣，吳敦義說，今天是以中台灣為主，接著會有北部、南部，很多競選老將都知道，通常北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜花東、金門、澎湖都各有區塊，一定會分區塊來處理。

被問到是否接韓國瑜全國競選總部主委，吳敦義表示，國民黨副主席曾永權已經擔任競選總部總幹事，他是黨主席，一方面要兼顧總統的輔選，一方面兼顧立委輔選，他如果去當誰的特定主委，就要在那裡接見賓客，然後開會，就會分身乏術，「我們都已經考慮過了啦」。（編輯：謝雅竹）1081015