民宿業喊還我陸客 韓國瑜承諾當選把人帶進來

（中央社記者余祥屏東16日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天從屏東開始學習傾聽之旅，在一場與觀光業者的座談會中，民宿業者陳情生意蕭條，高喊「還我陸客」，韓國瑜承諾，若當選一定負責把人帶進來。

韓國瑜15日正式請假，今天啟動全台學習傾聽之旅，16至18日3天規劃走訪屏東、小琉球等地，今天第一站在國民黨副主席曾永權陪同下到鵝鑾鼻保安宮參拜，百名韓粉手拿國旗、穿著國旗裝熱烈歡迎韓國瑜，並頻頻高喊韓國瑜凍蒜。

韓國瑜說，選在最南端的土地公廟作為2020競選的第一個行程，代表他走的路線全都是庶民、基層路線，他致詞時也不忘提到屏東觀光產業蕭條的情況，盼這趟墾丁行可以喚起大家對南台灣的重視。

參拜完保安宮後，韓國瑜緊接著與觀光業者進行座談。

有一名民宿業者反應，在前總統馬英九執政時期，大家都有錢賺，但總統蔡英文執政後，觀光產業蕭條，他原本有3間民宿，現在卻一間不剩，他高喊，觀光業需要的就是觀光客，「還我陸客！」獲得其他民宿業者的拍手叫好。

另外，也有業者反應，交通是墾丁最大的問題，在雙十連假期間，有15萬人到墾丁旅遊，但是交通打結，因此盼儘速興建觀光鐵路；還有業者說，應在南台灣打造國際機場。

韓國瑜承諾，若他當選總統，一定負責把人帶進來，要是人不進來，就算有通天的本領都沒有辦法。

韓國瑜說，台灣有很多的元素還沒有被發揮出來，未來一定要讓全世界知道台灣的好在哪，需要政府配合民間一起努力。

韓國瑜國政顧問團也預告，20日將在台南舉行一場觀光政策的說明會，將提出相關論述。

在座談會結束後，韓國瑜驅車前往參拜車城福安宮、枋寮鄉德興宮，皆受到約莫百名韓粉歡迎，韓國瑜致詞完並與民眾互動後，即快速離場。

值得一提的是，韓國瑜近日屢被批評行程遲到，但韓國瑜今天至中午前的4個行程全數早到，行程沒有絲毫延遲。

韓國瑜下午將參加固本會報，之後將參拜六堆忠義祠暨客家後援會成立活動，並至東港區拜訪漁會，將在傍晚乘船前往小琉球，晚間將參拜碧雲寺、三隆宮，最後一個行程是對琉球鄉的鄉親開講，展現庶民的一面。（編輯：紀淑芳）1081016

國民黨總統參選人韓國瑜（中）在國民黨副主席曾永權（左2）陪同下，參拜屏東鵝鑾鼻保安宮。（韓國瑜競選辦公室提供）中央社記者余祥傳真 108年10月16日