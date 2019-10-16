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代理首日無公開行程 葉匡時：被懷疑在家睡覺

最新更新：2019/10/16 12:31

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市副市長葉匡時代理市長第一天沒有公開行程受到質疑，葉匡時自爆「大家懷疑我是不是在家睡覺」，其實他有安排訪視議員及石化工廠行程。

韓國瑜今天起請假投入總統選舉，由葉匡時代理職務，不過他今天「零行程」，反倒是副市長李四川及陳雄文都有公開行程。

葉匡時於媒體聯訪時指出，中午有安排訪視民進黨黨團總召韓賜村，及訪視林園石化工廠，只是沒有公開。他說，「現在大家懷疑我是否在家在家睡覺」，其實今天是有公務行程，只是沒有公開；不過面對媒體質疑他幾點上班一事，表示會公開相關行程了。

媒體關切代理市長，未來有那些業務是可以不必向韓國瑜報告的。葉匡時指出，代理市長會全權處理所有事情，哪些事要和韓國瑜討論無法具體說明，他會做判斷，例如「有一些是韓國瑜政策上要執行的事情，但是為了什麼原因必須要調整時，我當然要向市長做討論」。

他說，3名副市長各有職司分工，自己掌理經貿發展、觀光文化教育等，李四川督導工程及警政等，陳雄文負責環保、衛生等業務；所有業務都照原分工，只是過去要送韓國瑜批決的公文現要由他批決。

媒體關切韓國瑜請假期間是否還會參加市政活動，葉匡時說，除非非常特殊的事情會銷假上班，否則韓國瑜應會專注競選活動為中華民國打拚。

面對即將登場的總質詢，葉匡時說，當市民對市府或施政不夠清楚時會盡量讓議員民代及市民了解，很多事會照既定的去做，市府螺絲不會鬆脫。（編輯：黃世雅）1081016

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