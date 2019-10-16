藍營要求總統比照韓國瑜請假 蔡總統：荒謬

（中央社記者廖禹揚台北16日電）國民黨總統參選人韓國瑜宣布今天起請假拚總統大選，有藍營議員表示，要總統蔡英文比照辦理，蔡總統今天對此回應，總統是國家運作核心，要求總統為選舉請假更是「荒謬」。

韓國瑜從今天起請假展開全台學習傾聽之旅，韓陣營表示，請假是必要之痛，代表韓國瑜全心投入總統大選。對此蔡總統今天出席活動後受訪表示，韓國瑜當選直轄市市長後就任不到一年，就要請假3個月參加選舉，本身「就是一件錯的事情」，現在還要現任總統請假「更是荒謬」。

蔡總統表示，總統是國家運作核心，若請假3個月，國家將面臨停頓狀態，並不可取，並強調現任總統最重要任務就是讓國政平穩往前走。

媒體問及韓國瑜接受媒體專訪時認為蔡總統使用「中華民國台灣」的用語並不是真正喜歡中華民國，而是在搶選票，蔡總統回應，國家領導人最重要的任務就是集結社會最大共識，講「中華民國台灣」就是要集結這個社會最大的共識，讓台灣有團結基礎。

對於韓國瑜在專訪時以神燈精靈比喻兩岸議題，並邀請蔡總統就此議題進行辯論，蔡總統說，兩岸議題是非常嚴肅的議題，台灣擁有2300萬人口，且是自由民主國家，是實質、重要的存在，絕非精靈可以比較，每個國民在國家發展過程中都應該抱持團結、有自信的態度。

蔡總統也指出，韓國瑜近來講了許多比喻，但「我們最期待他講的一句話是，他如果做了總統，會有決心來保衛我們國家的主權、民主自由的生活方式」，蔡總統認為這才是做為國家領導人應堅持的事情。

媒體也關心蔡總統宣布副手時機，外界猜測，蔡總統在國慶談話中提到「壯大台灣」，與前行政院院長賴清德黨內初選時的掃街行動代號相同，是「蔡賴配」的通關密語。對此，蔡總統表示，她在2015年參選時就已使用這個詞，至於副手人選宣布時機，「會在最適當時間提出最佳的組合」。（編輯：紀淑芳）1081016