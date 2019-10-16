賴清德舊金山輔選蔡總統 籲支持者團結拚勝選[影]

（中央社記者周世惠舊金山15日專電）前行政院長賴清德以「團結台灣」為主軸的美國行，今天在舊金山起跑。他對北加州600名台灣鄉親演講，聚焦團結、以行動參與總統蔡英文的競選活動，除了壯大台灣，也是在確立「捍衛主權、守護民主」的國家方向。

從英國風塵僕僕飛抵美國舊金山，賴清德在僑務委員鍾振乾等人陪同下，進入2020北加州小英後援會成立大會現場。他的出席，象徵加入輔選民進黨總統候選人、現任總統蔡英文的行列。

一身黑色西裝、面帶笑容，親切地與在場台灣鄉親握手致意，賴清德是備受海內外綠營支持者期待的關鍵人物。舊金山行也是賴清德在民進黨總統初選結束後，首次公開談話，特別受到矚目，現場的話題圍繞著「2020台灣要贏」，賴清德是否點頭「蔡賴配」？

賴清德說他此行不是為了誰和誰配，而是責任所在，與職務無關。他表示：「今天我來美國，或回去後在台灣幫小英助選，乃民主之必然！責任之所在，和任何職務無關！」

雖然賴清德對於蔡賴配仍然不鬆口，他從黨內初選時身為蔡英文的對手，到變身綠營2020年總統大選超級助選員，對自己在2020大選扮演的角色，他這麼定位：「用民主團結黨內，讓小英蛻變為2.0。」

賴清德更談到，「蔡英文總統連任一定比市長都做不好的韓國瑜更有能力帶領國家，壯大台灣」。

他也提到，2020大選是一場捍衛國家主權，鞏固自由民主，也是維護亞太和平，讓世界看得到的選舉，鼓勵大家回台投票。

他張力十足的演講，用激昂的語調和手勢強調大家應該要持續發揮民主的力量，透過一次又一次的選舉，一張又一張選票淬鍊，像打鐵、鑄劍一般，一鎚又一鎚，把「捍衛台灣」、「守護民主」的民意，淬鍊成鋼鐵般的意志，團結台灣對抗中共的併吞，不步香港、西藏的後麈。

賴清德演說感染力十足，讓現場台灣鄉親不斷熱烈鼓掌，高喊「台灣第一！」，Taiwan Number One!

稍早，賴清德一到2020北加州小英後援會成立大會現場，就受到台灣鄉親的簇擁，賴清德親切地一一握手致意，今天在舊金山東南方的福斯特市（Foster City）皇冠飯店的現場，來了600多人，舊金山灣區上班日大塞車，多數人都開了一、兩個小時才到會場。

賴清德在演講前，先向大家致意表達感謝，並欣賞台灣味十足的歌曲表演，以象徵「包中」的粽子，緊緊聯繫海外的團結心。主辦單位以蔡總統預錄的3分鐘談話影片作為開場。

北加州小英後援會各地分會代表授旗，包括鍾振乾、民進黨美西黨部主委許維鈞，及洛杉磯僑務委員楊琬柔等人與賴清德揮旗，凝聚支持力量。

賴清德將繼續前往芝加哥、華府和紐約，代表民進黨中央跟蔡英文競選辦公室接續海外造勢團結行程，凝聚「2020台灣要贏」的聲勢。（編輯：周永捷）1081016

前行政院長賴清德以「團結台灣」為主軸的美國輔選行程今天（本地時間15日晚上）在舊金山起跑，當地僑胞熱情迎接。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月16日

前行政院長賴清德赴美為總統蔡英文輔選，第一站北加州首場公開演說將以團結台灣為主軸，當地僑胞送上肉粽，爭相與他合影。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月16日

為力挺總統蔡英文連任，前行政院長賴清德赴美展開輔選行程，他今天（本地時間15日晚上）在舊金山場公開演說以團結台灣為主軸，力拚總統連任、國會過半為目標。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月16日

北加州當地600位台灣鄉親歡迎前行政院長賴清德（中）、前立委簡莊和子（左）、僑務委員鍾振乾（右），出席15日（當地時間）在舊金山舉行的北加州小英後援會成立大會。中央社記者周世惠舊金山攝 108年10月16日