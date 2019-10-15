賴清德赴美輔選蔡總統 蔡賴配議題受關注

（中央社記者溫貴香台北15日電）前行政院長賴清德抵達美國展開一週四城市輔選行程，第一站北加州首場公開演說將以團結台灣為主軸，力拚總統連任、國會過半為目標；至於外界關注的蔡賴配，賴清德將強調，輔選天經地義，與未來接什麼位子沒什麼關係。

賴清德此行是應2020總統蔡英文連任競選辦公室與民進黨中央黨部邀請與安排，前往美國參加蔡英文連任美加後援會成立活動，也是他參加黨內總統初選過後，首度為蔡總統公開輔選。美國當地時間15日參加美國北加州造勢大會、17日參加中西部後援會、19日參加華府後援會、20日參加紐約後援會。

賴清德14日在美國舊金山（當地時間）抵達機場，支持者到場歡迎，隨後賴清德抵達舊金山香滿樓飯店，現場台灣同鄉們夾道歡迎。陪同賴清德出訪的前彰化縣文化局長陳文彬轉述，賴清德請大家要為台灣團結一致，全力支持蔡總統連任，國會立委過半，共同守護台灣。

賴清德預計於台灣時間明天上午出席北加州舊金山造勢大會，這也是民進黨總統初選過後首場公開演說，民進黨人士表示，賴清德在海外人氣指數高，賴清德此行目的很單純，主要是輔選拚總統蔡英文連任與國會過半。

民進黨人士指出，賴清德的演說，主要聚焦於身為民進黨的一員，輔選是天經地義的事，與賴清德未來要接什麼位子沒什麼關係，他將盡全力輔選蔡總統與力拚立委席次過半。

輔選幹部表示，賴清德第一站舊金山行程，小英後援會原本租借的場地規模僅能容納100、200人，當賴清德要到美國輔選的訊息確定後，後援會馬上換場地，場地規模擴增為500、600人。

該人士說，過去VIP餐券票一張要賣200美元，已經熱銷超過60張。第二站芝加哥和第三站華盛頓，僑胞反應也相當熱烈。

第四站紐約行程，輔選幹部表示，原本僅打算在最多容納200多人的台灣會館舉行，因賴清德的出席，僑界反應踴躍，場地從台灣會館換成飯店等級的牡丹宴會廳，能容納400、500人。

輔選幹部表示，賴清德公開的行程僅4場大型造勢晚會，確實具有振奮僑界的士氣，僑界參與非常踴躍，為團結勝選邁出重要一大步。（編輯：郭萍英）1081015