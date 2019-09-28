蔡賴配議題 總統：黨團結沒問題會提最佳組合

針對「蔡賴配」被視為民進黨最強組合，總統蔡英文（前中）28日受訪表示，「民進黨的團結是沒問題的，跟賴院長的溝通也沒有問題」，會在最適合的時候提出最佳組合。前右為桃園市長鄭文燦。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年9月28日

（中央社記者邱俊欽桃園28日電）針對「蔡賴配」被視為民進黨最強的組合，總統蔡英文今天表示，「民進黨的團結是沒問題，跟賴院長的溝通也沒有問題」，會在最適合的時候提出最佳的組合。

蔡總統上午參加2019桃園農業博覽會開幕典禮，受到民眾熱情歡迎；不過，媒體記者還是相當關心總統與前行政院長賴清德是否合作，組成被不少人視為民進黨最強組合的「蔡賴配」搭檔參選。

蔡總統在接受媒體聯訪時表示，「這個事情我想不要在這個時候做太多的臆測，民進黨的團結是沒問題的，跟賴院長的溝通也沒有問題，我們會在最適合的時候提出最佳的組合」。

至於媒體問到，賴清德計劃訪問美國，是不是總統派他去的，蔡總統表示，「這個規劃是有的，我們本來就有規劃海外後援會成立的作業計畫，我們也希望透過這一些作業計畫，讓我們海外的支持者可以更凝聚，也讓大家能夠更團結」。

民進黨今天舉行全代會，賴清德確定不出席，蔡賴同框破局，不過，賴清德行動辦公室發言人李退之昨天證實，民進黨主席卓榮泰已邀請賴10月中到美國華府等地與僑界會面，賴清德正配合積極調整行程。（編輯：卞金峰）1080928