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台裔女政治家董繼玲 談近距離接觸8位美國總統
首頁 / 政治

談蔡賴配 卓榮泰：黨的責任是把所有人都找回來

最新更新：2019/09/29 11:57

（中央社記者王承中台北29日電）外傳總統蔡英文和前行政院長賴清德已經會面，民進黨主席卓榮泰今天表示，從初選到現在，都一直希望黨內有更多、更大的團結跟合作，黨的立場、責任就是把所有人都找回來。

外傳蔡總統和賴清德已經會面，總統府秘書長陳菊昨天受訪時否認，但重申蔡總統與賴清德都非常了解社會對兩人的殷切期待，適當時機，總統一定會公布副手人選，請大家稍安勿躁。

卓榮泰上午出席台北市松山慈惠堂第23屆全國松柏獎頒獎大會，與國民黨主席吳敦義前後錯開並未碰面。

卓榮泰在會前受訪表示，他也不知道最近的發展，但從民進黨總統初選到現在，都一直希望黨內有更多、更大的團結跟合作，蔡總統昨天也說，任何人都必須在這場選戰中，扮演重要的角色。卓榮泰指出，黨的立場、責任就是把所有的人、老黨員、老朋友都找回來，像昨天全代會一樣。

對於蔡賴會，卓榮泰表示，他沒有參加的任何活動，都無法引述跟證實，他只知道昨天全代會順利圓滿的結束。

媒體詢問是否支持蔡賴配，卓榮泰指出，總統參選人要選擇任何人成為副手，都是參選人的絕對權力，沒有其他人可以做任何表達。（編輯：黃國倫）1080929

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