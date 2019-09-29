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是否促成蔡賴配 陳菊：這也是我的責任

最新更新：2019/09/29 16:39

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣29日電）外界關切「蔡賴配」是否成局，總統府祕書長陳菊今天面對媒體詢是否會促成「蔡賴配」表示，「我認為這也是我的責任」。

民進黨今天在宜蘭縣議會一樓大廳舉行「2020 蔡英文總統、陳歐珀立委宜蘭縣後援會授證大會」，由陳菊授證給各後援會，並頒發授證會長及顧問證書。

陳菊接受媒體聯訪時，對於是否會促成「蔡賴配」表示，「蔡賴配」是台灣社會大家普遍期待民進黨團結，因為團結是邁向勝利最重要的基礎，自己作為長期在台灣民主運動超過40多年，「我們都期待台灣要團結，團結最有力量」，希望未來為了台灣整體安全大局，大家都應該拋棄不必要的成見，共同促進合作，「我認為這也是我的責任」。

此外，陳菊說，蔡總統在宜蘭民調很高，謝謝宜蘭鄉親。記者接著詢問，大概領先多少比例？陳菊說，「在宜蘭超過20」，當然民調每天都在變化，但蔡總統專業、理性的形象會得到更多宜蘭鄉親支持。

對於蔡總統是否與前行政院長賴清德見過面，陳菊說，「我不認為這個問題是一個問題」，蔡總統一再講過民進黨團結沒有問題，和賴清德溝通也沒有問題，至於兩人之間何時見面，未來是否朝著大家期待的方向，蔡總統在適當時候一定會向社會說明。

記者也詢問，大港開唱遭外界批評粗俗下流，陳菊說，不在其位沒有評論，社會自有公評。記者並追問私菸案是否有要進一步說明，陳菊表示，已進入司法程序，「我們對台灣的司法有信心」。（編輯：方沛清）1080929

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