要求進行兩岸政策辯論 韓國瑜對綠營下戰帖

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，韓國瑜真心希望能和民進黨進行一場兩岸政策大辯論，因為人民沒有時間再等。時間、地點都由民進黨選，不要再隔空噴口水。

民進黨主席卓榮泰昨天接受媒體聯訪被問及民進黨策略是否如外界傳言「七分打韓、三分打柯」時說，現在最重要是保住台灣安全與主權，「十分保台、護國保台」，抗拒中國霸權。沒有打誰或不打誰，大家都自己人、同胞。

對此，黃曼昕上午告訴中央社記者表示，請問民進黨是否能保證從現在開始不惡意黑韓，不用奧步攻擊任何對手，大家理性競爭，用最實際的政策讓民眾在明年1月11日作出選擇。

黃曼昕呼籲總統蔡英文、民進黨，不要再隔空噴口水，這不是民眾想要的。她說，韓國瑜真心希望能進行一場兩岸政策大辯論，愈快愈好，因為人民沒有時間再等了，時間、地點都由民進黨選。

黃曼昕指出，兩岸政策，是國家生死存亡的關鍵，是經濟發展的大事，台灣人民已經厭惡了口水戰，需要的是真刀實槍的政策大辯論。韓國瑜已公布兩岸政策白皮書，對蔡總統處理兩岸問題的方向與能力提出質疑，對兩岸關係的現狀憂心忡忡。

黃曼昕表示，兩岸關係不是只有對抗或屈服兩條路，韓陣營堅持走對等尊嚴的中道而且絕不說空話，對中華民國的未來，國政顧問團隊提出願景，也提出清楚可行的政策主張，既能維護和平，為台灣爭取更多的時間、空間與機會，更能為年輕人創造有希望的明天。（編輯：楊凱翔）1081013