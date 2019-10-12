總統：台灣人不會在壓力下屈服

總統蔡英文（中）12日下午出席台南競選總部後援會授證典禮，為參選連任拉抬聲勢，蔡總統表示，台灣民眾不會在壓力下屈服，台灣人要向全世界展現決心，珍惜主權及民主自由。左2為台南市長黃偉哲。中央社記者張榮祥台南攝 108年10月12日

（中央社記者張榮祥台南12日電）總統蔡英文今天表示，台灣人不會在壓力下屈服，台灣人要向全世界展現決心，珍惜主權及民主自由，世界其他國家不會幫助一個沒有決心、不想保護自己的國家。

蔡總統下午主持台南市後援總會揭牌，且授證台南市競選總部及後援會幹部，為明年競選連任拉抬聲勢。

總統指出，台灣人要肩負民主自由代代相傳的責任，明年若選錯人，就會走向中國靠攏的那一條路。台灣人要向全世界展現決心，珍惜主權及民主自由，讓全世界其他民主國家覺得台灣人是有決心的，台灣人不會在壓力下屈服，願做民主國家堅強支持的力量。

蔡總統表示，台灣若有堅持及決心，朋友就會幫助台灣，世界其他國家不會幫助一個沒有決心、不想保護自己的國家，只有自己決心保護自己的一切，其他人才會伸手幫助。

總統說，台灣是民主自由的所在，若台灣的民主自由標竿不見了，整個亞洲就會擔心民主自由體制是否能在亞洲存續，所以有很多民主國家和台灣站在一起，替台灣說話。

蔡總統表示，台灣有主權、國防及國際朋友，應該要安心，但要有決心，一定要保護台灣的主權及民主自由，要用選舉投票向全世界說，台灣人的意志就是要守護台灣的主權及民主自由，台灣人要用選票告訴全世界，台灣人很在意自己的主權及民主自由。

總統同時也提到執政改革，她表示，最辛苦的時候已經過去了，台灣經濟至少在10年內都會很好，下一代年輕人也可以找到很好的工作機會。

蔡總統說，台灣過去3年打基礎，難免比較吵，比較亂，塵土飛揚，如今基礎打好了，台灣經濟將持續成長轉型，變成高階製造及研發中心，挑戰任何下一個世代產業的競爭。（編輯：林沂鋒）1081012