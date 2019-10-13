韓國瑜請假衝刺 藍盼聯合競選扭轉分裂投票

國民黨總統參選人韓國瑜目前聲勢落後，立委選情比總統好，但藍營內部評估韓國瑜本週請假拚大選後，情勢將會好轉。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨總統參選人韓國瑜目前聲勢落後，立委選情比總統好，但藍營內部評估韓國瑜本週請假拚大選後，情勢將會好轉，不必然會有分裂投票效應，甚至透過聯合競選，可發揮加乘效果。

根據媒體民調，國民黨總統參選人韓國瑜民調持續落後總統蔡英文，但在立委選情方面，國民黨整體支持度卻比民進黨高。

國民黨立委參選人分析，總統參選人的支持度會影響政黨票和區域立委的選票，但這一次選舉未必完全綁在一起，主要是國民黨區域立委參選人多半不是新人，皆長期經營選區，加上選民對於民進黨權力過大的不信任感，減低了總統參選人民調落後對於區域立委選情的影響。

另位立委參選人坦言，基層目前的確有分裂投票氛圍，從內部民調來看，很多國民黨立委參選人支持度都領先現任民進黨立委，但總統選舉方面國民黨卻落後民進黨。

還有立委參選人反應說，在都會型的選區，韓國瑜較不受選民青睞，但韓畢竟是黨的總統參選人，不可避免一定會聯合造勢，因此未來將採取「多母雞」的作法，除了韓國瑜，還會找前總統馬英九、前新北市長朱立倫等人一起站台，另外可能也會找同一區域立委參選人聯合舉辦造勢活動等。

不過，立委參選人普遍認為，韓國瑜現在的民調是最低點，待韓國瑜本週開始請假之後，相信整個局勢會有所好轉，離開市政戰場後將成為韓國瑜和總統蔡英文兩人的直球對決，韓國瑜也比較有時間可以跑選舉行程，勤走基層，因此，2020大選是否真的會有分裂投票的產生，還有待觀察。

黨務人士則表示，國民黨2020的選戰策略是總統和立委聯合競選，接下來韓國瑜與各地立委參選人的聯合競選總部將會陸續成立，聯合看板也將掛上，達到一批人馬、兩次宣傳的效果。

黨務人士說，總統立委聯合競選是盼透過不同的途徑，為總統和立委分別爭取到不同的票源，發揮加乘效果，也避免分裂投票情形的發生。

該人士舉例說，有些韓粉可能不支持該選區立委，但因為韓國瑜加持而轉為支持該區立委參選人；也可能有的立委選區選民不喜歡韓國瑜，但他們所支持的立委參選人挺韓國瑜，因而支持韓國瑜。

韓國瑜預計在本週請假拚大選，藍綠對決將正式白熱化，韓陣營表示，他們已經擬定好計畫，將在一個月內追平總統蔡英文民調，相信11月中旬就可以黃金交叉。

韓陣營接下來將積極爭取年輕人、經濟選民的支持，以及規劃全台走透透的傾聽之旅，目前16日將至屏東，19、20日將走訪台南。（編輯：楊凱翔）1081013