韓國瑜下週請假 16日起傾聽之旅全台走透透

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜預計下週請假拚大選，16日起從屏東展開全國傾聽之旅，不過，是否將在15日市政會議後請假，韓陣營至今未鬆口。

外傳韓國瑜將在15日市政會議結束後請假，但韓陣營人士僅說，待韓國瑜將手邊市政工作結束後就會請假，大約是下週沒錯，不過確切哪一天，仍要待韓國瑜自行宣布。

韓國瑜正式請假後，韓陣營盼透過調整選戰節奏，扭轉目前民調落後的情勢，力拚10月底前追平、11月中旬黃金交叉。

知情人士透露，韓國瑜全台傾聽之旅將於16日屏東展開，接下來的行程也大致安排好了，並將在19、20日走訪台南。

韓陣營人士說，韓國瑜的傾聽之旅會融合三大特點，傾聽、學習和關懷。許多政治人物都常常忽略要聆聽基層的聲音，韓國瑜身為庶民總統參選人，就是要做到這一點，與其他政治人物有別。

韓陣營人士認為，每個人在非專業領域中，都是「草包」，為扭轉韓國瑜草包形象，接下來的行程韓國瑜也會展現願意學習的那一面。

至於關懷部分，韓陣營人士說，韓國瑜最常說的就是莫忘世上苦人多，因此也要把這份精神體現在下鄉行程中。

韓陣營人士表示，目前定調，韓國瑜平日將安排傾聽之旅，週末則安排傳統的造勢活動，像是出席總統、立委聯合競選總部成立，或是各地後援會活動等。

此外，為爭取年輕人的支持，韓陣營也預計在11月初舉辦青年座談會，並搭配成立韓國瑜青年後援會，盼重現九合一選戰中北漂青年座談會的感動，更期待透過韓國瑜親自與年輕人對話、溝通，扭轉逆勢。（編輯：張均懋）1081012