韓國瑜選情 朱立倫：不要再失分自傷網路互打

（中央社記者余祥台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜民調落後，前新北市長朱立倫今天表示，選舉應多交朋友、少樹敵，現階段最大問題就是網內互打，應先穩住陣腳，不要失分，並擴大爭取支持者，不要每天在同溫層裡，才有機會勝選。

朱立倫今天出席宗瑋工業公司樹林三廠落成典禮，被媒體問及韓國瑜的選情是否可能在11月逆轉勝，朱立倫認為，不要再失分、自傷、網內互打、自己人罵自己人，選舉應該要多交朋友、少樹敵，過程中不要製造那麼多敵人和紛擾。

前總統馬英九日前因與鴻海創辦人郭台銘互動熱絡，引發韓粉批評；新北市長侯友宜因未在國慶日舉辦升旗活動，也被部分藍營支持者罵翻。

朱立倫主動提及馬英九和侯友宜都是在為國民黨爭取更多的朋友，拜託支持者，無論是不是韓粉都要多交朋友，無謂的紛擾只會自傷。國慶日的活動本來就可以很多元，卻有不理性的網友一直攻擊，甚至也有人到他的臉書惡意留言，造成黨內紛擾，「我寧可相信他們都是假韓粉。」

他認為，韓國瑜應先穩住陣腳，不要失分，並擴大爭取支持者，不要每天待在同溫層，才有機會勝選。

至於韓國瑜下週將請假全台走透透拚選舉，是否會為韓輔選，朱立倫說，一切順其自然，他會到各地參加立委的助選活動，若有機會碰到韓國瑜也會為韓加油。

朱立倫說，他看到很多立委參選人都在努力擴大支持者，不會在同溫層之中，也絕不會單靠特定的支持者，他去站台都是希望為立委選情加分，主要還是靠立委參選人自己的努力。

朱立倫說，很多立委參選人邀約他站台，他欠帳越欠越多，除了雙北、桃園，中南部的立委他也希望盡量配合。

他說，他會持續努力多交朋友，希望選舉過程逐漸化解爭議，讓衝突、對立減到最低。（編輯：郭萍英）1081012