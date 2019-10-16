韓國瑜：既然蔡總統重心在選舉 何不大方請假

（中央社記者余祥屏東16日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天從屏東鵝鑾鼻出發正式拚大選，韓國瑜再次呼籲總統蔡英文請假，在不動用國家資源下，平等的進行君子之爭，他說，既然蔡總統重心都在選舉，何不大方請假。

高雄市長韓國瑜正式請假，今天啟動全台學習傾聽之旅，16日至18日3天規劃走訪屏東、小琉球，今天第一站到鵝鑾鼻保安宮參拜，獲大批韓粉熱烈歡迎。韓國瑜近日屢被批評行程遲到，他今天第一站不但準時，更提早抵達。

韓國瑜在拜廟之後與觀光業者進行座談，並在會後接受媒體聯訪。

針對總統蔡英文認為韓國瑜要她請假十分荒謬，韓國瑜說，這是一個建議，大家恢復到最原始、單純的狀態，在完全不動用國家資源的情況下，進行君子之爭，盼兩個主要政黨的總統參選人能好好論述政策。

韓國瑜說，事實上蔡總統每天都在跑選舉，身為總統，重心都在跑選舉，「與其如此，何不大大方方請假？」

韓國瑜在昨天的電視專訪提到，他與蔡總統的民調非常相近，請支持者不用擔心。媒體詢問，是否有所本，韓國瑜說，當然，民心是最重要的，他接觸到的民眾很明顯展現出民心思變，他接觸到的每雙手、每個眼神，都散發出期待台灣改變，以及對民進黨執政的不滿，因此，請蔡總統多傾聽民意。

韓國瑜在保安宮致詞時說，保安宮是台灣最南端的土地公廟，也是地方重要的信仰中心，選在這裡作為2020競選的第一個行程，意義重大，代表他走的路線全都是庶民、基層路線。

韓國瑜也提到，這段期間屏東的觀光業蕭條，希望他這趟墾丁行，可以喚起大家對南台灣的重視；他最後也不忘高呼「台灣安全，人民有錢。」（編輯：謝佳珍）1081016