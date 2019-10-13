蔡總統：亡國感是國民黨炒作出來的

總統蔡英文（右）13日在台北出席藥師公會全國聯合會第14屆理事長暨全體理監事榮任典禮，在維安人員的引導下離開會場。中央社記者徐肇昌攝 108年10月13日

（中央社記者陳偉婷台北13日電）總統蔡英文今天回應媒體有關亡國感提問時表示，這是國民黨炒作出來的，近來看到很多言論都往這個方向，這是不好的現象，是政治炒作。

蔡總統中午出席中華民國藥師公會全國聯合會第14屆理事長暨理監事榮任典禮，會後接受媒體聯訪。

有媒體提問，中國國民黨中央委員連勝文12日受訪時質疑，社會瀰漫「亡國感」，國民黨執政都沒有亡國，怎麼民進黨執政就要亡國了。

蔡總統聽到問題後，先是停頓幾秒後嘆了一口氣說，「亡國說其實是國民黨炒作出來的」，近來看到國民黨的很多言論，都往這個方向炒作，「這是一個不好的現象，這是一個政治的炒作」。

也有媒體詢問，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的國政顧問團提出，希望和民進黨進行兩岸政策大辯論。

蔡總統表示，「不知道他們在急什麼？」等11月兩人都去登記成為候選人之後，本來就有機會辯論。

蔡總統接著話鋒一轉，提醒韓國瑜應注意，他還是民選市長，對市政有責任，也千萬不要迴避議會對他的監督。

此外，有媒體詢問，網友在挺韓社團指出，蔡總統帶貓看醫師，動用百人陪同，但其實是談動物保護議題。

蔡總統表示，那天活動有直播，直播可以說明一切。倒是有注意到，近來星期假日、連續假日時，這種不確實的假訊息特別多。

蔡總統提醒所有民眾，面對這些假訊息，不要輕易相信，且如果有澄清的消息，應幫忙多轉傳。這種抹黑假訊息在進入選舉最後階段會非常多，選民要特別注意。（編輯：唐聲揚）1081013

總統蔡英文（中）13日在台北出席藥師公會全國聯合會第14屆理事長暨全體理監事榮任典禮，進場時向與會者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 108年10月13日