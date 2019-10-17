韓國瑜夜宿小琉球 宮廟主委為韓抽出上上籤

（中央社記者余祥台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天展開傾聽之旅，並夜宿小琉球。韓幕僚說，一早就有熱情居民到韓住宿處守候，韓也趕在正式行程開始前走訪花瓶岩，騰風宮主委還特地為韓國瑜求籤，抽中籤詩「凶事脫出見太平」。

韓國瑜從屏東展開傾聽之旅，昨天馬拉松式安排了10個行程，並夜宿小琉球，地方人士說，韓國瑜是首位夜宿小琉球的總統參選人，讓他們感受到被重視。

韓國瑜今天一早8時30分起即開始正式行程，拜訪琉球鄉農會和漁會，受到農漁會工作人員和居民的熱烈歡迎，大家搶著跟韓國瑜合照，韓國瑜也都配合民眾的需求，展現親民的一面。

韓幕僚透露，當地居民一早就在韓國瑜住宿的民宿前守候，要為韓國瑜加油打氣，韓國瑜也特別趕在第一個行程前，走訪當地景點花瓶岩，這是韓國瑜第一次來小琉球，希望把握時間了解當地風情。

韓幕僚也說，當地騰風宮主委特地為韓國瑜求籤，並求到上上籤，抽中的籤詩為「長江風浪漸夕靜，于今得進可安寧，必有貴人相扶助，凶事脫出見太平」。

韓國瑜約在10時搭船離開小琉球，大批身穿國旗裝以及揮舞國旗的支持者陪同韓國瑜前往乘船，沿途中也有居民特別在陽台上為韓國瑜加油打氣。

韓國瑜返回屏東後，隨即參拜潮州三山國王廟，並將在中午參加高鐵、高捷南移座談會，據了解，韓國瑜將會提出相關論述。

韓國瑜下午將祝賀豬腳節活動圓滿成功，也將繼續參拜內埔天后宮、昌黎祠、龍泉寺，並出席固本會報，結束第二天的傾聽之旅。（編輯：蘇志宗）1081017