與韓國瑜會面 莫健：美台關係強健

（中央社記者陳朝福高雄18日電）高雄市長韓國瑜16日請假投入總統選舉，今天銷假回高市府與美國在台協會主席莫健會面；莫健致詞時說，美台關係是「台灣關係法」40年前設立以來最強健的時期。

韓國瑜目前正於屏東進行總統選舉行程，上午銷假半天由韓國瑜國政顧問團成員前國安會秘書長蘇起、前陸委會副主任委員趙建民陪同，在高市府鳳山行政中心與美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）會面，隨後進行閉門會議。

韓國瑜致歡迎詞時先感謝美國長期對中華民國的支持，美國是中華民國最重要和最堅定不移的朋友，而莫健風塵僕僕由美國到台北再輾轉到高雄，他以高雄市長的身分表示相當感謝。

莫健表示，他帶著高興的心情來到高雄，因為每一次來都受到熱烈歡迎，高雄對台灣是非常重要的城市。他想韓國瑜的歡迎熱誠，就表示長期以來美國與台灣的關係非常的堅韌，尤其他一再地告訴大家，就是美台關係是「台灣關係法」40年前設立以來最強健的時期。

莫健也向韓國瑜表示非常期待等一下會議時，要多多請教關於高雄的事物。

韓國瑜和莫健簡單寒暄後互贈紀念品，韓國瑜致贈畫有高雄市市花木棉花的白色瓷盤，莫健也回贈禮物後雙方舉行閉門會議。

韓國瑜與莫健舉行閉門會議進行約50分鐘，雙方是否觸及韓國瑜即將訪問美國議題，韓國瑜於會後面對媒體的詢問只表示「謝謝」。（編輯：謝雅竹）1081018