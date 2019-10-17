韓國瑜請假 銓敘部將研究民選首長請假法制化

（中央社記者游凱翔台北17日電）國民黨籍高雄市長韓國瑜請假投入總統大選，引起各界議論。民進黨籍立委管碧玲今天表示，法律限制了民眾對於縣市首長的罷免權門檻，卻未限制民選首長請假的規則，籲考試院將請假規則法制化；銓敘部長周弘憲承諾，會進行相關研究。

考試院上午赴立法院司法及法制委員會進行業務及立法計畫報告，由於韓國瑜自16日開始請假3個月投入總統大選，將不出席高雄市議會總質詢及總預算交付，引起各界議論及批評，民選首長請假規則成司委會上質詢焦點。

民進黨籍立委鄭運鵬提出4種請假方案，分別是「不論請假長短，都不需要請假，政治責任自負盈虧」、「自行決定，但超過日數由議會同意」、「自行決定，但超過日數由上級同意」及「各縣市議會自行決定」。

鄭運鵬建議，銓敘部應該從一個中立、理性的觀點去討論民選首長請假方式，讓必須要去選舉的首長可以明確對社會交代，而不是「自己想請假又牽拖給總統」。

周弘憲回應，銓敘部是請假規則的法制機關，但實際執行是地方民選首長的上級機關行政院，因此若要修改請假規則，要參酌行政院或內政部的意見，會再進行研究。

管碧玲表示，依照「公職人員選罷法」規定，要罷免民選縣市長，必須在縣市長擔任滿1年後；但民選首長就任不到1年，要請假卻沒有受到限制。

管碧玲認為，韓國瑜就任高雄市長僅10個月就要請假3個月，恐怕是首位「請假請到被扣薪」的民選首長。管碧玲強調，韓國瑜請假的議題，開始讓外界思考民選首長請假方式是否應法制化；周弘憲則承諾，會進行相關研究。

另外，韓國瑜昨天在屏東受訪時表示，希望在不動用國家資源下，與總統蔡英文平等的進行君子之爭，既然蔡總統重心都在選舉，何不大方請假。

民進黨籍立委何志偉質詢時詢問銓敘部，過去有無總統請假的紀錄，以及總統請假的方式。周弘憲回應，總統並非公務人員請假規則的適用對象，由於總統是國家元首也是三軍統帥，在行使職權時並沒有上下班的問題，而過去前總統李登輝、前總統馬英九也都沒有請假的紀錄；至於總統到底能不能請假、跟誰請假，並非銓敘部職權。（編輯：紀淑芳）1081017