葉匡時代理高雄市長首日 臉書貼文批媒體罵名嘴

（中央社記者王淑芬高雄17日電）高雄市長韓國瑜請假參選總統，由副市長葉匡時代理市長，首日代理職務後，葉匡時深夜於臉書貼文批評媒體也罵名嘴，表達他的不滿和憤怒。

民進黨高雄市議員黃文益批評葉匡時不思檢討反省，只會諉責別人，一副「高傲政客的嘴臉」，缺乏「代理市長」的格局，顯然「未做好接班、接軌的準備」，有失高度。

葉匡時16日起代理高雄市長，首日並無公開行程，媒體好奇代理市長的第一天如何掌舵拚市政，於是新聞局通知葉匡時受訪。

葉匡時自爆「現在大家懷疑我是否在家睡覺，其實今天是有公務行程，只是沒有公開」。他說，計劃中午訪視民進黨黨團總召韓賜村，下午訪石化工廠等。

後來新聞局臨時將葉匡時的行程都改列公開，傍晚又通知新增葉匡時出席聯誼餐會及晚上接受「高雄歷史哥」訪談直播。

忙了一天，葉匡時深夜貼文說，16日上午有4個會議，中午拜會民進黨團總召並與里長們餐敘等。

他說，原本行程未公開，因一早媒體詢問何以沒有行程，「他們不知道是國文太差還是邏輯不通」，為避免媒體誤會，於是把中午、下午及晚上的行程都公開，希望媒體能夠理解，沒有公開行程並不等於沒有公務行程。

貼文還說，「還有些名嘴及政客，居然可以不明就裡的說我一天睡覺沒事」，他們「為了黑韓來刷存在感，可以如此卑賤，真為他們悲哀」。（編輯：林治平）1081017