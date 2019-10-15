韓國瑜請假3個月 16日起投入競選活動[影]

高雄市長韓國瑜（前右）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布從16日開始正式請假「全心全力投入總統大選」，韓國瑜表示，要從南方出發，把溫暖和希望帶給全台灣。中央社記者董俊志攝 108年10月15日

（中央社記者王淑芬高雄15日電）高雄市長韓國瑜今天宣布16日起請假投入總統選舉，將不列席市政總質詢及總預算交付，市長一職由副市長葉匡時代理。民進黨高雄市議員譴責韓國瑜「落跑」，違背民意、承諾跳票。

韓國瑜在市政會議結束後在鳳山行政中心1樓廣場宣布請假，今天也是他在明年總統大選前，在市府的最後一個上班日。他在葉匡時等首長陪同下，宣布請假投入大選，現場數百名支持者歡呼並高舉「為高雄出征為台灣而戰」牌子為他加油打氣。

韓國瑜發表「從南方出發」的簡短談話，但對於外界關切的請假相關議題都未答覆，只說想起一首可以代表此刻心境的歌曲，隨後唱了一首「我現在要出征」，在支持者唱和下，現場響起了一陣歡呼。

韓國瑜未回答媒體提問，在隨扈保護下離開。韓國瑜明天起投入競選活動，將從鵝鑾鼻燈塔出發，一連3天走訪屏東、小琉球等地。

韓國瑜隨後在臉書貼文「從高雄出征、為台灣而戰」；並應議會國民黨團之邀赴議會，感謝議員的支持。藍營黨團聲明全力支持「市長要出征、高雄咱來顧、國家你去拚」。

葉匡時受訪表示，韓國瑜將請假3個月，將不出席議會總質詢及總預算交付，職務由他代理。韓國瑜會向議會請假並取得同意。葉匡時說，3名副市長各有所司有好的默契，會照韓國瑜的施政理念執行；韓國瑜在市政會議告假有交代同仁，在他請假期間，要把螺絲鎖緊，不能鬆散。

民進黨團也發布新聞稿，指韓國瑜說「做好做滿、週一到週五拼市政、假日拼總統選舉」，根本是滿口謊言、毫無誠信，並代表高雄市民正式對韓市長宣布「不准假」，批評韓國瑜身為市長、主帥卻落跑，卻勉勵局處長努力，非常諷刺。

稍早民進黨鳳山黨部開記者會的民進黨市議員康裕成等人嗆聲韓是「高雄市歷史性的恥辱」；韓的支持者則隔著光復路二段反批評民進黨議員的不是，所幸員警隔開。

率先揭露韓請假投入大選的民進黨高雄市議員陳致中一早就在臉書FB貼文指出「高雄市民駁回韓國瑜的假單」，批評韓違背民意、一意孤行，放生高雄市民。（編輯:孫承武）1081015

影片來源：中央社

高雄市長韓國瑜（前）15日在市政會議結束後於鳳山行政中心一樓廣場，宣布16日起請假投入總統選舉，韓國瑜現場高唱「我現在要出征」歌曲，表達他的心境。中央社記者董俊志攝 108年10月15日