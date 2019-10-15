韓國瑜請假投入大選 高市議會藍綠攻防

（中央社記者程啟峰高雄15日電）高雄市長韓國瑜請假投入大選，今天在議會藍綠議員隔空攻防。綠營議員呼籲韓請假前先向市民道歉，並將一年薪水繳市庫；藍營議員則籲請綠營不要昨是今非。

市議會民進黨團書記長林智鴻上午領軍與民進黨籍議員李喬如、黃文益等人在議會舉行記者會，高舉「不准」韓國瑜請假看板。

林智鴻表示，當韓國瑜選擇請假選總統就是選擇一條能撈就撈的競選路線，把高雄當備胎，落選後領大筆的選舉補助款回來繼續當市長。他呼籲無心市政的韓國瑜在明天傾聽之旅的第一天，就要將一年的薪水約新台幣230萬元繳回市庫。

李喬如說，許多議員在服務處接到不少市民來電詢問市長請假的問題。韓可能忘記他的老闆是市民，應該要坦坦蕩蕩跟市民請假，而不是左閃右躲像做壞事。

李喬如指出，雖然韓在法律上有請假的權利，但在道德及政治責任上應該在一個月前向市民預告請假，韓因請假選總統，個人誠信已低到負分，她要在此向韓表達市民心聲。

黃文益批評，韓國瑜連要不要請假這件小事都左閃又躲，難道韓要選總統還要把高雄吃乾抹淨後才甘願放無薪假？這不是總統參選人的格局。他建議，韓如有魄力，大可大大方方的說「高雄市長我不要，高雄市長有薪假的薪水我不要，我要去追求更好的未來」，這樣才能讓人佩服。不然，韓也應將其一年薪水繳市庫，向就任一年來無心市政謝罪。

將轉戰立委的國民黨市議員黃柏霖、陳麗娜及陳美雅等人隨後也在議會召開記者會，強調以政見取代政治口水才是人民之福。黃柏霖會前接受媒體訪問認為，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，選前請假投入選戰無可厚非，但在道義及責任上是需要勇敢且光明正大向市民報告。

陳麗娜受訪認為，時任桃園縣長的前副總統呂秀蓮為與前總統陳水扁搭檔參選2000年總統，選前請假投入選戰；前新北市長朱立倫4年前請假投入總統大選，都有前例可循，韓請假投入投入選戰，不動用行政資源才是負責任的態度。

她並建議，日後立法規範公職人員帶職選總統請假規則，以杜日後類似爭議，被人以此用來做文章模糊選戰焦點。

陳美雅表示，昔日前市長謝長廷、前市長陳菊任期未到即辭職北上接大位，棄市民於不顧，當時民進黨議員沒有人罵他們落跑，如今卻罵韓落跑，民進黨議員不應昨是今非。她並呼籲總統蔡英文也依法請假競選連任，保持行政中立進行一場君子之爭，不要再濫用國家行政資源。

高雄市議會國民黨黨團稍晚也將開記者會支持韓國瑜依法請假參選總統，並呼籲蔡總統也依法請假參選總統，秉持行政中立來一場君子之爭。（編輯：黃世雅）1081015