美方歡迎訪美 韓國瑜陣營憂失分仍評估中

國民黨總統參選人韓國瑜訪美時間遲遲未定，韓營透露，「若行程安排不好，還不如不去」。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、劉冠廷高雄18日電）國民黨總統參選人韓國瑜訪美時間遲遲未定，韓營透露，「若行程安排不好，還不如不去」，而負責兩岸外交論述的前國安會秘書長蘇起對訪美也一直持反對意見。確實有不去的可能；這兩天會做出最後決定。

國民黨立委許毓仁同時透露，國慶日前夕他與國民黨立委江啟臣等人赴美參加「美台國防工業會議」，美方表示樂見韓國瑜訪美；黨主席吳敦義也要他向美方轉達，「國民黨不會放棄對美關係。」

韓國瑜訪美時間未定，日前傳出韓國瑜在一場餐會透露，訪美時間就是11月初，不過，至今尚未做最後定案，熟悉美方的黨內人士表示，若確定出訪，最遲要在11月第2週、趕在美國感恩節前訪美。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天表示，是否訪美目前內部還在評估，確定後會馬上向外界報告。

知情人士告訴中央社記者，其實韓國瑜本人傾向訪美，主要是認同前國民黨主席洪秀柱的論述，洪秀柱日前曾表示當年她拒絕訪美，對於後來的選情以及「換柱」事件有一定的傷害。

不過，韓營內部對於訪美與否意見分歧，知情人士說，蘇起等韓營幕僚反對訪美的原因，不外乎就是擔心韓國瑜準備不足失分，以及行程安排的規格存在未知數，恐對選情沒有正面幫助，不如留在國內勤走基層，擴大支持。

國民黨立委許毓仁透露，國慶日前夕他與國民黨立委江啟臣、韓國瑜國政顧問團成員等人赴美參加「美台國防工業會議」，美方向他們表達，樂見韓國瑜訪美，更提早準備一張考卷給韓陣營。

許毓仁說，這份考卷其中5題包括，若韓國瑜當選總統，未來台灣經濟是否將過度依賴中國；要如何證明比總統蔡英文更會處理兩岸關係；若中國要求兩岸簽署和平協議，是否會屈服中方壓力；對於中國介入台灣2020大選的看法，以及如何應對；是否繼續配合美方對台軍購政策。

熟悉美方的黨內人士認為，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，美方為表達善意，當然除歡迎總統蔡英文訪美，也會歡迎國民黨的總統提名人選訪美，並非是特別友善韓國瑜。

國民黨2016年敗選後，一直缺乏如海外黨部、智庫等與美方對口單位，只能靠個別國民黨內人士的私人關係居中聯繫。許毓仁也透露，在出訪美國前曾拜會國民黨主席吳敦義，吳敦義要他向美方轉達，「國民黨不會放棄對美關係。」（編輯：謝佳珍）1081018