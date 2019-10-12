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國民黨正式提名韓國瑜參選20201/14

李佳芬代夫出征 23日啟動東南亞僑胞之旅

最新更新：2019/10/12 11:56

（中央社記者余祥台北12日電）知情人士今天表示，國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬將代夫出征，在23日至29日前往菲律賓、越南等地，進行東南亞訪問之旅，各地僑胞已開始準備舉行造勢活動，並會大力為韓國瑜募款。

李佳芬原訂8月底走訪東南亞、會見僑胞，不過卻因故取消，知情人士表示，韓國瑜被提名為總統參選人後，東南亞僑界的邀約不斷，目前已經確定將由李佳芬代表韓國瑜在23日至29日至東南亞進行為期7天的訪問。

知情人士說，首站將至菲律賓，第二站為越南，但也有可能再多安排走訪其他國家，目前細節還在微調中，各地僑胞已規劃舉辦造勢活動，並大力為韓國瑜募款。

僑界出身的立委童惠珍被問及此事時表示，一切以競選辦公室公布的時間為準，但若邀請她陪同出訪，她一定全力支持、配合。

此外，外界也關注韓國瑜訪美時間，據了解，韓陣營內部一直有兩派意見，一派建議韓國瑜著重在國內選舉，不用執意訪美，以免又再度失分，另一派則認同前國民黨主席洪秀柱的論述，洪日前曾表示，當年她拒絕訪美，對後來的換柱事件有一定的影響。

據了解，韓國瑜目前偏向訪美一派，初步規劃將在11月初、最晚11月第2週啟動訪美行程，熟悉美方的黨內人士表示，韓國瑜訪美拜會的地點，不外乎就是國安會、國務院、國防部、貿易總署、智庫等地。

該人士說，美方對於總統參選人的接待規格主要看兩部分，一是參選人推出的政策美方是否喜歡、是否熟悉，這部分佔6成，另外4成就是民調高低，美方當然希望可以跟有機會當選的人建立關係。（編輯：紀淑芳）1081012

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