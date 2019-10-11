韓國瑜民調落後 韓陣營：調整節奏目標10月底前打平

國民黨總統參選人韓國瑜（圖）近日民調落後，他的北辦副執行長孫大千11日說，將積極爭取年輕、經濟選民的支持，目標在10月底前民調就會打平差距。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北11日電）韓國瑜近日民調落後，韓北辦副執行長孫大千今天說，他們早預料到這個結果，因此已擬定策略，目標在10月底前就會打平差距，韓將積極爭取年輕、經濟選民的支持，以及啟動全台競選行程，相信最後可以獲勝。

國民黨總統參選人韓國瑜北部辦公室副執行長孫大千上午接受廣播專訪，針對韓國瑜民調持續落後總統蔡英文，孫大千說，韓陣營在9月16日鴻海創辦人郭台銘宣布不選之後，就預料到會有民調落後的結果。

孫大千進一步解釋說，郭柯結盟解體之後，台北市長柯文哲拉走的10%中間、泛綠選票，馬上就歸隊到總統蔡英文陣營，而郭台銘帶走的5至8%淺藍選民卻不會回來，因為郭選擇的是出走、離開國民黨，郭的支持者有的失望、氣憤，可能都還需要沉澱。

孫大千說，在這一來一回下，韓蔡民調就差了10%，但支持者不需要擔憂，從三人參選模式到一對一對決的選戰節奏，需要一點時間調整，他們目標在10月底前打平差距。

主持人詢問，是否還會爭取郭台銘的支持，孫大千說，這場選戰不單只是韓蔡對決，更是熱愛中華民國和消滅中華民國之爭，他們很清楚要打贏選戰，一定要結合所有熱愛中華民國的人，不過，他們不會主動給郭台銘壓力，希望時間可以讓一切沉澱，相信以郭台銘的高度和智慧，會知道怎麼選才可以保護這面國旗。

至於未來的選戰策略，孫大千說，在一對一對決下，韓國瑜需要成為全方位的產品，成為不同領域的顧客都可以買單的產品，現在韓國瑜最弱的兩個顧客族群，就是年輕人和知識分子。

在年輕人方面，孫大千說，年輕人最在意的就是亡國感，因此接下來就是安全感和民進黨操作亡國感的對決，年輕人還有其他的堅持，包括民主正義、貧富差距等，韓國瑜也都會提出相關論述。

至於知識分子、經濟選民方面，孫大千說，這個族群主要就是質疑韓國瑜有無治國能力，韓國瑜最可貴的就是庶民特質，但當韓無法獨力撐起期待時，接下來就是靠團隊、副手、影子內閣，告訴大家雖是庶民總統，但有菁英治國團隊。

外界關注韓國瑜何時開始請假拚選舉，孫大千說，請假是必然的，只是韓國瑜念茲在茲手邊的市政工作，只要手邊工作告一個段落，就會請假。

孫大千表示，距離大選時間很短，接下來韓國瑜全台跑透透行程將安排很精緻和全面，且結合傾聽、學習和關懷三大特點和元素。

日前有媒體報導，前台北縣長周錫瑋將擔任韓國瑜的總發言人，孫大千表示，目前韓陣營發言人是何庭歡和葉元之兩位，以及國政發言人黃曼昕，並沒有總發言人這個角色，未來韓國瑜本人的發言就是針對蔡總統為主，至於行政院長蘇貞昌的發言或其他政策議題，將由國政顧問團發言並進行政策辯論。（編輯：楊玫寧）1081011