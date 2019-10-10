高市國慶升旗像造勢 民眾高喊韓國瑜凍蒜

高雄市國慶升旗典禮10日在高雄展覽館旁舉行，由市長韓國瑜（前）帶領參加民眾唱國歌；韓國瑜致詞表示，台灣人民不要亡國感，要安全感。中央社記者陳朝福攝 108年10月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）今天是中華民國108年國慶日，高雄市舉辦國慶升旗典禮，市長韓國瑜帶領參加民眾唱國歌，民眾高喊「凍蒜」，宛如造勢大會；韓國瑜致詞表示，台灣人民不要亡國感，要安全感。

高雄市國慶升旗典禮在高雄展覽館旁舉行，現場與附近道路都擠滿揮舞國旗和穿國旗裝的人潮，無法進場民眾則滯留在周邊馬路旁揮舞大國旗，並與場內民眾呼應高喊「中華民國萬歲」、「總統好」、「凍蒜」，也一起高唱生日快樂歌，猶如一場歡樂生日派對。

韓國瑜的致詞稿有2559字，他以約20分鐘致詞，從建立民國開始談起，中華民國歷經民主自治而奮勇抵禦外辱到建立民主自由的國家，走過土地改革、解除戒嚴到經濟起飛的年代。

他批評近年來民進黨改寫台灣歷史，把過去人民的奮鬥變成民進黨的功勞，把人民的辛苦血汗當成自己的功德戰績，「永遠一副台灣人民欠了民進黨一樣的高傲姿態」。

韓國瑜也針對近來常被談到的「亡國感」，批評是誰一天到晚拿台灣、香港特區政府相提並論，還說他也有亡國感「因為我愛我的國家，愛我的國旗、我的國家是中華民國」。

他指出，台灣的顏色從來不是藍綠橘白，而是青天白日滿地紅，「如果未來我有機會擔任中華民國總統，除了為我們的軍公教、農漁工與年輕人找回他們應有的社會正義與公平機會，也會堅守中華民國憲法，以台灣優先、堅持自由、守護民主、發揚中華文化為前提，創造兩岸和平穩定的發展，並在強化國防之餘，絕不為了塑造個人形象而置台灣人民於戰爭危機」。

韓國瑜說「台灣人民需要的不是亡國感，而是安全感，台灣年輕人需要的是進入職場，而不是走上戰場」；希望中華民國的未來再也不需要年輕世代的生命或血汗，而是運用年輕世代的熱情、創意、知識與智慧，「和我們這個世代一起，大家做伙讓台灣安全、人民有錢」。

韓國瑜希望明年1月11日大家升起心中的國旗，但願明年以後，伴隨所有台灣孩子成長的將不再是藍綠惡鬥、社會對立、國家虛耗與經濟蕭條，而是青天白日滿地紅的旗正飄飄，是撥雲見青天的新台灣奇蹟。

韓國瑜致詞時，後面背板由貼紙製成的大國旗突然傾倒，工作人員趕緊扶起，而民眾於韓國瑜致詞結束後持續揮舞國旗，高喊「韓國瑜凍蒜」等口號，彷彿是一場造勢大會。

高雄市國慶日活動以「潮國慶」為主軸，包括9日的高雄金曲之夜、國慶升旗典禮及大樹舊鐵橋草地音樂會、國慶煙火嘉年華的「國慶三部曲」；還有高雄電影節、左營萬年季、國軍眷村嘉年華、頂級生活展、體感嘉年華等。

觀光局配合國慶系列活動，也整合各大飯店、餐廳推出住房、餐飲及五大景點，包括崗山之眼、壽山動物園、金獅湖蝴蝶園、旗津貝殼館及鼓山洞（採預約限量），國慶日當天免費入場等超值優惠方案。（編輯：謝雅竹）1081010