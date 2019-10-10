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雙十國慶大會
108年國慶大會邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團齊聲領唱國歌，展現多元包容。壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。
雙十國慶大會
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雙十國慶大會6/9

回應蔡總統國慶談話 國民黨重申：反對一國兩制

最新更新：2019/10/10 12:16

（中央社記者余祥台北10日電）總統蔡英文今天國慶談話表示，拒絕一國兩制，守衛主權不是挑釁是責任。國民黨表示，他們自始反對一國兩制、反對台獨、堅持一中各表的九二共識，盼明年大選全民用選票守護中華民國，迎來真正的光輝國慶。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話。蔡總統說，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間；蔡總統也說，「中華民國台灣」六個字就是整個社會最大的共識。

國民黨表示，國民黨的兩岸論述始終不接受「一國兩制」、反對台獨、堅持「一中各表的九二共識」。

國民黨指出，中華民國擁有自己的國旗、國號、國軍與國法，是一個主權獨立的國家，不容忽視此事實，守護中華民國不僅是國民黨的重責，也是全民的權利。

國民黨呼籲全民，莫忘「中華民國」4字曾經是蔡總統口中的「那個國家」，國旗也是每逢大選才登場，3年來「無能、傲慢、濫權、酬庸」的正是民進黨政府。

國民黨表示，明年1月11日，民眾務必以選票守護中華民國，讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正「撥亂反正」光輝的國慶。（編輯：蘇志宗）1081010

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