回應蔡總統國慶談話 國民黨重申：反對一國兩制

（中央社記者余祥台北10日電）總統蔡英文今天國慶談話表示，拒絕一國兩制，守衛主權不是挑釁是責任。國民黨表示，他們自始反對一國兩制、反對台獨、堅持一中各表的九二共識，盼明年大選全民用選票守護中華民國，迎來真正的光輝國慶。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話。蔡總統說，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間；蔡總統也說，「中華民國台灣」六個字就是整個社會最大的共識。

國民黨表示，國民黨的兩岸論述始終不接受「一國兩制」、反對台獨、堅持「一中各表的九二共識」。

國民黨指出，中華民國擁有自己的國旗、國號、國軍與國法，是一個主權獨立的國家，不容忽視此事實，守護中華民國不僅是國民黨的重責，也是全民的權利。

國民黨呼籲全民，莫忘「中華民國」4字曾經是蔡總統口中的「那個國家」，國旗也是每逢大選才登場，3年來「無能、傲慢、濫權、酬庸」的正是民進黨政府。

國民黨表示，明年1月11日，民眾務必以選票守護中華民國，讓青天白日滿地紅國旗重拾榮耀、正當的象徵，迎來真正「撥亂反正」光輝的國慶。（編輯：蘇志宗）1081010