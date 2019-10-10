更多編輯台推薦新聞：
「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
政治

「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌
國際

專題／中國「玻璃心」事件簿 國際品牌為市場吞忍霸凌

71歲獲頒諾貝爾化學獎 吉野彰：當初鋰電池賣不出去很痛苦
國際

71歲獲頒諾貝爾化學獎 吉野彰：當初鋰電池賣不出去很痛苦

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知
地方

國慶煙火在屏東 交管替代路線報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
雙十國慶大會
108年國慶大會邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團齊聲領唱國歌，展現多元包容。壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。
雙十國慶大會
新聞專題
雙十國慶大會8/13

蔡總統拒一國兩制 趙春山：展現大多數民意

最新更新：2019/10/10 14:06
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日登場，總統蔡英文（圖）發表國慶談話指出，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日
中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日登場，總統蔡英文（圖）發表國慶談話指出，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日

（中央社記者賴言曦台北10日電）總統蔡英文今天發表國慶談話強調不會接受「一國兩制」，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，這是展現大多數民意，中共所謂「一國兩制」，根本上就是實質的統一。

趙春山說，「一國兩制」在台灣，是不管藍綠都不會接受的方案，因為這個「一國」，代表的是中共，在根本上意味實質的統一；而總統蔡英文今天針對「一國兩制」的談話，「是大多數民意的展現」。

趙春山說，因為台灣反對「一國兩制」，中共選擇在香港、澳門示範給台灣看，但最後香港卻證明「一國兩制」是失敗的。

中國全國政協發言人郭衛民此前曾表示，「民主協商」的方式，是在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上討論「一國兩制」，並宣稱兩岸廣泛的民主協商不影響、不取代兩岸協商談判。

但趙春山認為，不會真的有正式的協商，台灣可能會變成在經濟上以「特區」的方式存在，但在政治上「會是中共制度的一份子」。

趙春山還指出，總統國慶談話提到「堅守自由民主的價值」，是台灣幾任政府延續下來的策略，目的是為了凸顯跟中共之間的不同，堅守台灣的制度與價值。

總統蔡英文今天早上10時25分在凱達格蘭大道的「中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會」發表國慶談話，她表示，香港正因「一國兩制」的失敗而處於失序的狀態，而中共仍未放棄對台灣採取「一國兩制」的方案。

對此，蔡總統強調，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕「一國兩制」是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。（編輯：林克倫）1081010

總統蔡英文10日發表國慶談話強調不會接受「一國兩制」，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（圖）認為，這是展現大多數民意。（中央社檔案照片）
總統蔡英文10日發表國慶談話強調不會接受「一國兩制」，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山（圖）認為，這是展現大多數民意。（中央社檔案照片）
延伸閱讀
全文／國慶談話 蔡總統：拒絕一國兩制 守衛主權是責任不是挑釁蔡總統演說三主軸 要讓國家更強人民有信心蔡總統：中華民國台灣非藍非綠 社會最大共識首度出席國慶 美參議員：與台灣站在一起感到驕傲雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報