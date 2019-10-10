蔡總統拒一國兩制 趙春山：展現大多數民意

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日登場，總統蔡英文（圖）發表國慶談話指出，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守衛國家主權，不是挑釁，而是她最基本的責任。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日

（中央社記者賴言曦台北10日電）總統蔡英文今天發表國慶談話強調不會接受「一國兩制」，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，這是展現大多數民意，中共所謂「一國兩制」，根本上就是實質的統一。

趙春山說，「一國兩制」在台灣，是不管藍綠都不會接受的方案，因為這個「一國」，代表的是中共，在根本上意味實質的統一；而總統蔡英文今天針對「一國兩制」的談話，「是大多數民意的展現」。

趙春山說，因為台灣反對「一國兩制」，中共選擇在香港、澳門示範給台灣看，但最後香港卻證明「一國兩制」是失敗的。

中國全國政協發言人郭衛民此前曾表示，「民主協商」的方式，是在堅持「九二共識」、反對台獨的政治基礎上討論「一國兩制」，並宣稱兩岸廣泛的民主協商不影響、不取代兩岸協商談判。

但趙春山認為，不會真的有正式的協商，台灣可能會變成在經濟上以「特區」的方式存在，但在政治上「會是中共制度的一份子」。

趙春山還指出，總統國慶談話提到「堅守自由民主的價值」，是台灣幾任政府延續下來的策略，目的是為了凸顯跟中共之間的不同，堅守台灣的制度與價值。

總統蔡英文今天早上10時25分在凱達格蘭大道的「中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會」發表國慶談話，她表示，香港正因「一國兩制」的失敗而處於失序的狀態，而中共仍未放棄對台灣採取「一國兩制」的方案。

對此，蔡總統強調，當自由民主受到挑戰，當中華民國的生存發展受到脅迫，我們就必須站出來捍衛。拒絕「一國兩制」是兩千三百萬台灣人民不分黨派、不分立場，彼此間最大的共識。（編輯：林克倫）1081010