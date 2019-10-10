六四事件切穿記憶 神父雷敦龢奉獻人權議題

中華民國中樞暨各界慶祝108年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，由歸化取得中華民國國籍的神父雷敦龢（前排右2）和鋼琴家藤田梓（前排右），與30名東南亞新住民共同唱國歌。中央社記者王騰毅攝 108年10月10日

（中央社記者王鴻國新北10日電）外界不知道，在國慶大典獻唱國歌的神父雷敦龢（Edmund Ryden）的記憶是被六四天安門事件硬生生切成兩半，六四事件後的雷敦龢常記不住事，耳畔卻可能迴盪坦克車隆隆前進聲響。

已歸化取得中華民國籍的雷敦龢稍早在總統府前舉行的國慶大會領唱國歌，如果不特別點出神父「本業」，見面總給人有點害羞、靦腆感覺的雷敦龢像極了傳統英國紳士，舉止有度，彬彬有禮，但當有人介紹他是英國人時，他又常提醒別人自己已是「正港台灣人」。

除耶穌會士神職身分，公元1958年出生的雷敦龢原是英國籍，大學時期攻讀法國文學，卻專精中國古代哲學，獲英國倫敦大學亞非學院東亞系博士，能說流利的中、英、法、日等多國語言。

雷敦龢深入研究人權理論、人生哲學、先秦法律思想、戰國時期法制與法律思想研究、秦至唐法家思想與人權理論專題研究，目前於輔仁大學法律學系執教，提倡和平與人權議題對話，著作等身，發表許多有關人權的論文及演說。

現年61歲的雷敦龢28歲那年到新竹學中文後，就跟這塊土地結下不解之緣，除了不在台灣的期間，全身心幾乎都奉獻給新竹偏鄉，別人是「我不在咖啡館，就是在往咖啡館的路上」，雷敦龢是「我不在新竹偏鄉，就在前往新竹偏鄉的路上」。

熟悉的人都知道雷敦龢行事低調，不喜歡用手機上社群軟體，只用email聯繫外界，但即使雷敦龢不滑手機，行蹤卻一點都不難掌握；每到週末，他的身影就常出現在新竹縣尖石鄉、五峰鄉與竹東鎮等偏鄉教堂，跟原住民相處融洽。

雷敦龢深愛綠意盎然的森林，喜歡在大自然與教堂彌撒裡，洗滌自己與信徒心靈，但外界不知道的是，這樣看起來平靜祥和的雷敦龢內心，曾被六四事件劃下狠狠一刀。

現年61歲的神父雷敦龢（Edmund Ryden）28歲那年到新竹學中文後，就跟台灣這塊土地結下不解之緣，平日為新竹縣偏鄉民眾付出愛心，去年歸化成為正港台灣人後獲邀在108年國慶大典領唱國歌，讓他直呼深感榮耀。（輔大提供）中央社記者王鴻國傳真 108年10月10日

當時在北京第二外國語學院任教的雷敦龢說，親耳聽到坦克車隆隆作響地前進，在同事耳語中得知現場「開槍了！」一片風聲鶴唳中學校停課，人心惶惶。

他說：「我每天緊張得要命，壓力很大，因為不知道自己會不會活著，壓力讓我失去部分記憶，我直到安全離開北京，才感受到身心靈的創傷有多大。」

六四事件像把利刃，把雷敦龢的記憶切割成兩半，六四事件前的人事物雷敦龢記得很清楚，六四事件後的事，雷敦龢卻常常記不住，不論年代、數字與人名都走入記憶黑洞，難被喚醒。

作家米蘭‧昆德拉（Milan Kundera）曾說「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭」，而對忘不掉六四事件的雷敦龢而言，關注廢除死刑、人權與和平議題，蘊含的正是對已逝及現存生命的愛與尊重。

雷敦龢表示，「保護生命，我覺得現代的國家不要用野蠻的刑法，我反對死刑」；這些話可能很「台灣不正確」，但看得出雷敦龢不論是宣揚人權或宣教，都視之為一生承擔的責任與使命。

持續在新竹傳教的雷敦龢2018年1月取得外僑永久居留梅花卡，5月30日歸化為中華民國籍。

為人低調的雷敦龢不受訪，但透過輔大公共事務室轉述，獲邀領唱國歌，對這份殊榮深感榮耀，他也在第一時間分享喜悅給朋友們。

雷敦龢非常認真看待在國慶唱國歌，除私下練習，彩排時更到場練習走位，「我特別去找出國歌的樂譜，了解音律的變化，認真背誦歌詞，我有點緊張，也覺得十分榮耀」。

「愛裡沒有懼怕；愛既完全，就把懼怕除去」，走過懼怕的雷敦龢正以默默的服務與奉獻，貢獻給這塊土地及每個與他相遇的台灣人。（編輯：李明宗）1081010