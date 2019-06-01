坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異

六四天安門事件將屆滿30年，駐慕尼黑辦事處1日發布創意圖片，以「坦克貓熊」對上「民主台灣黑熊」，凸顯兩岸在政治發展差異。（圖取自facebook.com/TaiwaninMUC）

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）六四天安門事件將屆滿30年之際，駐慕尼黑辦事處再度發布創意圖片，以「坦克貓熊」對上「民主台灣黑熊」凸顯兩岸在政治發展上差異，呼籲所有理念相近國家支持台灣的民主自由。

駐慕尼黑辦事處日前在臉書發布「小熊維尼」霸凌台灣黑熊的圖片。其中，戴著「小熊維尼」面具的熊暴力拉扯台灣黑熊的衣領，並將台灣黑熊擋在世界衛生組織（World Health Organization）的門外，藉此向國際宣傳中國阻撓台灣參與WHA的行徑。

駐慕尼黑辦事處再度發揮創意，今天在臉書上發布坦克貓熊對上民主台灣黑熊的圖片。3輛載有貓熊的坦克車，砲口指向台灣；在海的另一邊，台灣由台灣黑熊做為代表，黑熊手上提著寫有democracy（民主）與peace（和平）的袋子。

辦事處並在貼文中表示，30年前，中國武力鎮壓天安門學生民主運動；30年後，中國發表「告台灣同胞書」威脅以武力統一台灣。

辦事處指出，台灣是一個尊重人權和平等的自由民主國家。中國必須正視中華民國台灣存在的事實，而非否定台灣人民共同建立的民主國家體制，也必須尊重台灣2300萬人對民主自由的堅持，並以和平對等的方式來處理雙方間歧異。

辦事處進一步表示：「面對來自中國的威脅，台灣呼籲所有理念相近國家支持台灣的民主自由。」

駐慕尼黑辦事處臉書小編向中央社記者表示，天安門事件距今將近30年，然而中國專制體制並沒有隨著經濟發展改變；30年前中國暴力鎮壓民主運動，現在仍用武力威脅台灣，都是對國際的警惕。

小編說，中國不願面對自己的黑暗歷史，「更加凸顯兩岸在政治發展的差異性，彰顯台灣民主發展的可貴」。

六四天安門事件發生在1989年6月，當時中國出動坦克車、裝甲車等，武力鎮壓主要為學生的抗議群眾。（編輯：林淑媛）1080601