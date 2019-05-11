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維尼霸凌台灣黑熊 一張圖秒懂中阻台參與WHA

最新更新：2019/05/11 11:15
駐慕尼黑辦事處日前在臉書發布一張「小熊維尼」霸凌台灣黑熊的圖片。在這張圖片中，戴著「小熊維尼」面具的熊拉扯台灣黑熊的衣領，並將台灣黑熊擋在世界衛生組織門外。（圖取自facebook.com/TaiwaninMUC）
駐慕尼黑辦事處日前在臉書發布一張「小熊維尼」霸凌台灣黑熊的圖片。在這張圖片中，戴著「小熊維尼」面具的熊拉扯台灣黑熊的衣領，並將台灣黑熊擋在世界衛生組織門外。（圖取自facebook.com/TaiwaninMUC）

（中央社記者侯姿瑩台北11日電）世界衛生大會（WHA）即將登場，駐慕尼黑辦事處製作「小熊維尼」霸凌台灣黑熊圖片，以中文、德文與英文3種語言向國際喊話，世界衛生組織應納入台灣，避免全球防疫漏洞。

今年世界衛生大會將於5月20日至28日在瑞士日內瓦召開，6日是網路報名截止日，不過，世界衛生組織（WHO）在中國壓力下再度未發出邀請函給台灣，台灣恐連續3年缺席WHA。

駐慕尼黑辦事處日前在臉書發布一張「小熊維尼」霸凌台灣黑熊的圖片。在這張圖片中，戴著「小熊維尼」面具的熊暴力拉扯台灣黑熊的衣領，並將台灣黑熊擋在世界衛生組織（World Health Organization）的門外。

駐慕尼黑辦事處並以中文、德文、英文3種語言發文表示，健康是人權也是普世價值，但「某國」卻阻礙台灣以觀察員身分參加WHA，將台灣2300萬人民排除在世界健康網絡之外。

辦事處指出，「防疫無國界」，不容有任一缺口，世界衛生組織（WHO）應納入台灣，避免全球防疫漏洞；呼籲大家一起支持台灣以觀察員身分參加WHA。

關於這張圖片發想，駐慕尼黑辦事處臉書小編接受中央社記者訪問時表示，歐美有嘲諷漫畫的文化，因此這次也想用類似的方式向國際社會說明台灣面臨的處境。

小編說，圖片可以「跨過語言隔閡」，希望利用淺顯易懂的方式讓國外人士理解台灣的處境。這張圖是由台灣在德國的留學生所設計，利用「小熊維尼」暗指中國；也盼藉此向國際宣傳來自台灣的台灣黑熊，讓更多外國人士知道台灣黑熊的存在。

這則圖片已吸引超過800人按讚，逾370人轉分享。包括駐荷蘭代表處、駐法國代表處、駐希臘代表處、駐捷克代表處等駐外館處也都在臉書轉分享。

面對中國處處打壓台灣國際空間，外交部近來鼓勵部內人員透過活潑生動方式，多多利用社群媒體向國際發聲。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA。（編輯：林淑媛）1080511

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