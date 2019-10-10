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「正港台灣人」雷敦龢神父領唱國歌 憶六四親耳聽見坦克車聲
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雙十國慶大會
108年國慶大會邀請歸化取得中華民國國籍的雷敦龢神父、鋼琴家藤田梓，以及由新住民組成的越裔之星合唱團齊聲領唱國歌，展現多元包容。壓軸由國造經國號戰機、AT3教練機組成大雁隊形飛越總統府。
雙十國慶大會
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雙十國慶大會1/7

蔡總統：中華民國台灣非藍非綠 社會最大共識

最新更新：2019/10/10 11:22

（中央社記者顧荃台北10日電）總統蔡英文今天表示，中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨占。「中華民國台灣」六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識。

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話。在全篇講稿中，蔡總統共講了8次「中華民國」，提到「台灣」的次數則達24次。

蔡總統表示，中華民國已經在台灣屹立超過70年，一旦接受「一國兩制」，中華民國就沒有生存的空間。身為總統，站出來守護國家主權，「不是挑釁，而是我最基本的責任」。

蔡總統表示，70年來，大家共同經歷過種種嚴峻的挑戰。每一次挑戰，不但沒有被擊倒，反而更強壯、更堅定。大家一起走過八二三砲戰，一起度過1996年台海危機。一次又一次文攻武嚇，從來就沒有讓台灣人民屈服。共同捍衛腳下這塊土地，也捍衛國家的主權。

蔡總統說，大家經歷過退出聯合國的恐慌，也承受過一次又一次的斷交壓力。但台灣人民想要走向世界的決心，不曾有任何改變。

她說，1970年代的石油危機，1997年的亞洲金融風暴，千禧年的網路泡沫，還有十年前的金融海嘯。經濟總是充滿挑戰，但一卡皮箱走遍天下的台商，加上勤奮又有創意的台灣人民，一次又一次，把危機化做轉機，讓台灣的經濟持續往前走。

她表示，經歷過八七水災、九二一地震、SARS風暴、八八風災，天災病變的磨難，沒有擊敗過台灣人民奮鬥生存的意志。「家園毀壞了，我們重建；土地受傷了，我們復原。擦乾眼淚，重新站起，明天又是充滿希望的一天。」

蔡總統指出，這些共同的記憶，彰顯了台灣人民的韌性。因為有這樣的韌性，台灣成為亞洲四小龍的一員。因為這樣的韌性，台灣走過了民主化的艱鉅歷程，成為世界上重要的民主典範。

蔡總統表示，大家共同走過這一段路，無論是哪個黨派，只要是生活在這塊土地上的人民，都不能分割彼此。中華民國不是誰的專利，台灣也不是誰能夠獨占。「『中華民國台灣』六個字，既不是藍色、也不是綠色，這就是整個社會最大的共識」。

面對中國的步步進逼，蔡總統表示「必須要團結」。儘管台灣社會曾經因為族群、世代、信仰、黨派的差異，而出現爭執，但透過對話，一定可以找到彼此可以接受的最大公約數。經驗證明，衝突、對話、團結進步，會引導國家往正確的方向前進。

蔡總統指出，必須堅守自由民主的價值，台灣人民曾經一起走過民主化的艱辛道路，民主偶有紛擾，但只有民主制度，能夠保障得來不易的自由，也才能讓下一代保有決定未來的權利。（編輯：紀淑芳/蘇志宗）1081010

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