郭台銘拒會面 張善政：韓國瑜應十顧茅廬

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜透過共同友人盼促成與鴻海創辦人郭台銘的會面，但郭辦回「拜託不用再來了」。韓國瑜國政顧問團總召張善政今天說，早年有三顧茅廬，韓國瑜應放低身段、持續釋出善意「十顧茅廬」。

郭台銘宣布不參選2020總統，國民黨積極尋求與郭台銘合作，不過，郭台銘辦公室日前表示，郭台銘已退出國民黨，其他都是國民黨自己的事，被外界視為整合觸礁。

韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，郭台銘是個性很強的人，從初選到現在心中的不愉快並未消失，韓國瑜應該持續表達善意，不用因為被打回票就氣餒，更要放低身段，表達大家都是為了中華民國和台灣好。

張善政說，若郭台銘願意幫忙，每一個郭台銘的創意和政見都會落實到韓國瑜的政見中，幫郭台銘實現想法，另外，他也會幫忙在國政團中納入郭台銘的想法。

媒體詢問，郭台銘下一步打算辦智庫和學校，是否有跟國政顧問團競合意味，張善政說，不會，辦智庫和學校是長久的事，而國政顧問團的目標是努力到選舉結束，辦智庫和學校都是好事，他們樂觀其成。

至於根據近日民調顯示，雖然郭台銘退選，韓國瑜的民調並未大幅提升，張善政認為，距離大選還有時間，會讓時間證明。

張善政說，隨著國政一個個端出，希望讓民眾感到韓國瑜不是「草包」，而是「草根」，很多人質疑韓國瑜沒文化，接下來將推出的文化政見，會讓外界耳目一新。

張善政說，他們會藉由不同的政策，吸引不同關注議題的選民，像是兩天前提出的長照保險制度，很多民眾看到就知道投給韓國瑜，老年才有保障，而這個感覺很普遍，未來會持續端出不同政策，讓人民有感。（編輯：郭萍英）1080921