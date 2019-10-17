韓國瑜：若當選總統 廢除一例一休

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召張善政（左）17日表示，韓國瑜的勞動政見將會重新檢討「一例一休」，落實勞工週休二日目標。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥、劉冠廷屏東17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天參拜內埔天后宮、昌黎祠後受訪表示，「一例一休」這段時間實施以來，企業主和勞工怨聲載道，若當選總統，會主動廢除一例一休。

韓國瑜競選辦公室發言人葉元之受訪表示，一例一休天怒人怨，勞方與資方都不滿意，在兼顧企業經營彈性、保障勞工的情況下，未來會提出勞動政策，同時修改勞基法內容。

韓國瑜從屏東展開傾聽之旅，昨晚與小琉球民眾座談，有民眾盼廢除「一例一休」，韓國瑜回應：「我們會檢討」。

張善政上午透過新聞稿進一步說明，韓國瑜的勞動政見將會重新檢討「一例一休」，落實勞工週休二日的目標。接下來會對現行「一例一休」進行法律衝擊評估，未來將透過行政院下勞資政委員會的設計，進行社會對話，在企業經營彈性與勞工就業安定間求取平衡。

張善政說，國政顧問團勞動組合所擬的政策草案中，已針對解決企業彈性和勞工工時過長等問題，提出因應政策，未來將會公布。（編輯：謝佳珍）1081017