一例一休惹怨 總統：以配套盡可能達到勞資平衡

（中央社台北16日電）總統蔡英文今天表示，勞基法經過二次修正，確實帶給社會許多衝擊，但現階段不宜再貿然進行修法，希望務實了解勞基法施行狀況，以行政命令或行政作為完整相關配套，盡可能達到勞資雙方都能平衡的結果。

總統今天中午到台中與在地中小企業代表座談，總統府發言人張惇涵轉述，會中多數代表向總統反映勞基法修正後「一例一休」的調適問題，現階段部分勞工與企業主，確實面臨加班時數彈性不夠，影響勞工收入及企業經營彈性，希望行政單位正視問題，並提出可行方案。

張惇涵轉述，蔡總統於現場回應表示，勞基法經過二次修正，確實帶給社會許多衝擊，而現階段亦不宜再貿然進行修法。

總統指出，為能了解各行各業所面臨的實際狀況，勞動部目前的務實態度是，勞檢單位到公司行號進行勞檢時，不是以找碴的心態為難企業，也不是一進門就開罰單，重點在於掌握實際狀況、了解實際需求，並進行必要的法規輔導。法律遵循才是勞檢的目的，裁罰也不能是達到法遵的唯一手段。

張惇涵表示，蔡總統現場也表示，她了解勞資雙方的需求，也不諱言在修法過程中遭受雙方的批評，甚至流失選票，但蔡總統仍希望，在不貿然進行修法的狀況下，就勞基法現階段施行的狀況，能夠務實了解現狀，以行政命令或行政作為完整相關配套，能夠盡可能讓勞資雙方都能達到平衡的結果。（編輯：林孟汝）1080516