韓國瑜請假綠委籲捐出薪水 朱立倫：相信韓會做

（中央社記者王承中台北15日電）民進黨立委呼籲國民黨總統參選人韓國瑜請假應仿效前新北市長朱立倫帶職參選時捐出請假期間的薪水。朱立倫今天表示，不管是不支薪，還是捐出請假期間的薪水，他相信韓國瑜一定會做。

韓國瑜上午對外宣布從明天開始正式請假，全心全力投入總統大選。民進黨立法院黨團稍早召開記者會呼籲，韓國瑜請假期間，應比照4年前帶職參選的朱立倫，將請假期間的薪水全數捐出。

朱立倫下午在出席「美力台灣3D成果展發布會」前受訪表示，不管是不支薪，還是把請假期間的薪水捐出來，他相信韓國瑜一定會做。

朱立倫指出，韓國瑜本來就是非典型的政治人物，相信會有很多創新的想法，把競選總部設在高雄也很好，可讓中南部的支持者感到士氣大振，現在最重要是凝聚共識、提振士氣，這段期間不要再有內鬨，讓未來選戰主軸明確，一步一腳印爭取勝選。

對於國民黨主席吳敦義婉拒擔任韓國瑜競選總部主委，朱立倫表示，相信大家最後都會幫忙，至於要扮演什麼角色，關鍵在韓國瑜做最後的安排，如果由吳敦義擔任主委或重要職務，相信對競選總部的領導一定會有非常正面的幫助。

媒體詢問，外傳不少國民黨立委參選人都希望鴻海創辦人郭台銘幫忙站台，但郭韓心結未解，是否會讓韓國瑜很難看。朱立倫指出，這件事不需要用這種角度來看，畢竟現在國民黨提名的總統參選人就只有韓國瑜，而郭台銘並未參與大選，能夠多幫忙國民黨的參選人都是好事。（編輯：趙蔚蘭）1081015