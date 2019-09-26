韓國瑜批大港開唱下流 黃捷質疑雙重標準

國民黨籍高雄市議員26日在市議會市長施政報告及質詢時批評大港開唱並播放部分影片，其中片段是無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）在台上爆粗口；高雄市長韓國瑜（前）答詢時表示，看了影片才知道「有粗俗下流不堪的內容」。中央社記者董俊志攝 108年9月26日

（中央社記者王淑芬高雄26日電）高雄市長韓國瑜今天在議會答詢時評論「大港開唱」片段影片「粗俗下流不堪」，讓時代力量市議員黃捷看不下去，在臉書貼文反問國民黨議員用何標準看待「他奶奶的」等用語。

國民黨市議員在市議會市長施政報告及質詢時批評大港開唱並播放部分影片，其中片段是台北市議員邱威傑（呱吉）在大港開唱舞台上爆粗口的畫面，質疑不雅言語及動作「那是藝術嗎？」應該撥亂反正。

韓國瑜答詢時說，看了影片才知道「有粗俗下流不堪的內容」。

時代力量市議員黃捷在臉書貼文表示，國民黨又在批評大港開唱教壞小孩，拿呱吉的影片說市府補助藝文活動卻放任來賓在台上爆粗口。她說，「先不論藝文活動罵髒話是否教壞小孩，我很好奇韓國瑜在公開場合說『他奶奶的』、『用屁眼看你』是否需要受監督？國民黨議員怎麼不批評？」

此外，有國民黨議員說呱吉的言論侮辱高雄女性，黃捷說，想到之前韓國瑜說「給一萬個工作就陪睡」、「找高雄所有的漂亮小姐，拋繡球，一分鐘就可以結婚，太興奮了」等言論，她表示，真的不能理解國民黨議員看待事情的標準。（編輯：黃世雅）1080926