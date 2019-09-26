高市民進黨議員促韓國瑜辭市長 藍綠爆肢體衝突[影]

高雄市議會26日進行市政施政報告與質詢，民進黨議員鄭孟洳拿出「辭職書」要給高雄市長韓國瑜（後排右3），但被國民黨議員包圍擋下，雙方爆發推擠衝突。中央社記者董俊志攝 108年9月26日

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄26日電）高雄市議會今天的市長施政報告及質詢狀況頻頻，民進黨議員鄭孟洳拿「辭職書」給市長韓國瑜簽署遭到國民黨議員攔下，引發議事廳內肢體衝突，場外民眾嗆議員也鬧哄哄。

議事廳內藍綠兩黨爆發肢體衝突後，兩黨各自開記者會，民進黨說「今天是雄市議會史上最黑暗的一天，譴責國民黨議員暴力護航韓國瑜，妨害民進黨團質詢」。國民黨議員反批民進黨暴力，在議事廳內潑水、潑咖啡，籲勿將議事廳當格鬥場。

韓國瑜施政報告後各黨團質詢，民進黨團一字排開，市議員鄭孟洳要求韓國瑜保證能讓她在總質詢時質詢到市長，韓國瑜說「目前未規劃請假，如果有會向議會報告」。

鄭孟洳指出，高雄市爆發登革熱群聚感染、大淹水，卻面臨無市長的窘境，促韓國瑜辭職專心去選舉，於是鄭孟洳拿出一張「辭職書」趨前要給韓國瑜簽署。不過國民黨10餘名議員團團包圍並擋下，藍綠推擠，爆發第一波肢體衝突體突。

鄭孟洳幾次在民進黨議員的保護下要突圍仍被阻擋，藍綠議員肢體推擠不斷，國民黨市議員陳美雅和民進黨市議員高閔琳也互嗆並身體碰撞推擠，國民黨市議員李雅芬也槓上民進黨市議員林宛蓉。

民進黨議員數度喊話要主席陸淑美停止發言計時，陸淑美不為所動，催促民進黨議員把握發言時間，韓國瑜及官員在場枯坐看兩方衝突。

眼見衝突不止，陸淑美在10時56分宣布休息，韓國瑜及官員步出議事廳，但是場內議員的衝突未止，繼續爭吵，互控暴力。

高雄市議會26日進行市政施政報告與質詢，民進黨議員鄭孟洳送市長韓國瑜（後排右4）「辭職書」促韓辭職再去選舉，國民黨議員也舉出「民進黨不要再亂」的標語，雙方爆發推擠衝突。中央社記者董俊志攝 108年9月26日

會議在11時3分恢復，民進黨團總召韓賜村要陸淑美還給黨團發言時間被拒，陸淑美不理會，市議員李喬如怒拋一本資料出氣。民進黨議員陳慧文接續質詢批評韓國瑜，市長當不久就想選總統太貪心，一再失言是自走砲，政策支票出爾反爾講大話，治安亮紅燈等。由於民進黨團所剩時間有限，議員發言也受限。

無黨團結聯盟接續質詢，議員陳善慧、李順進批評選舉的補助金是在卡油人民的納稅錢，促韓國瑜正視並思考自己說過「莫忘世上苦人多」話，促未來捐出來選舉補助款。朱信強也要韓國瑜比照前新北市長朱立倫模式請假拚總統選舉。韓國瑜表示「目前尚未規劃請假事宜，如有規劃會向議會報告」。

國民黨團也聯合質詢，議員一字排開，總召曾俊傑譴責民進黨團暴力，丟書、潑水、潑咖啡等。

市議員邱于軒質詢時播放部分「大港開唱」的影片，顯示表演台上說話的有不雅言語及動作，她批評補助大港開唱這種對象，質疑「那是藝術嗎？」她說，支持音樂表演反對爆粗口，議員陳美雅主張應該撥亂反正。

邱于軒要求主席陸淑美指示市府政風處將大港開唱相關資料送檢調；陸淑美說先交政風處，視狀況再送檢調。韓國瑜也認同先由政風單位調查，他說看了才知道影片中有粗俗下流不堪的內容，也說市府有責任協助在地團體發展文創。

議事廳內質詢藍綠互批、肢體衝突，場面也亂哄哄。

民進黨團不滿質詢時被干擾、暴力以對，開記者會指國民黨議員群起圍毆對民進黨議員施暴，搶奪議員的海報看版，還譴責陸淑美放任國民黨議員議場施暴護航韓國瑜，呼籲韓國瑜辭市長，放過高雄市，專心去選總統。

但是在記者會召開時，有一名婦女闖入並對正在發言的議員說「李喬如是臭三八」，隨即遭到議員邱俊憲、林智鴻等人制止，並追出開記者會的黨團辦公室，但是婦女被警衛導引離開。

邱俊憲等人追到議會大廳並批評說「垃圾韓粉」，但是引發民眾不滿，有人對嗆「憑什麼罵垃圾韓粉？」一群人也有手部的肢體推擠，所幸警衛迅速擋開，衝突才未擴大。

國民黨團稍後也開記者會譴責暴力，並說議事廳不是格鬥場，應回歸理性問政。總召曾俊傑說，衝突起因是李喬如拿咖啡潑向國民黨團議員，還有議員在推擠中受傷，籲回歸理性問政。

國民黨議員李雅靜秀出包紮的右手，她說是被東西撞到感到酸麻，批評民進黨暴力。民進黨議員高閔琳也也在事後批評國民黨議員陳美雅出手打人，譴責多數暴力。

被控潑咖啡，李喬如表示，鄭孟洳只不過要拿辭職書給韓國瑜就被國民黨搶下並圍毆，讓她看不下去，她說咖啡是冷的，是要潑醒國民黨。不滿被罵，李喬如表示將會提告。

議事廳場內場外衝突一波波，議會旁聽席也壁壘分明，藍綠支持者分坐兩邊，各持手板為支持者加油打氣，中間走道有員警隔開，以防衝突。（編輯：林沂鋒）1080926

高雄市議會26日進行市政施政報告與質詢，民進黨議員鄭孟洳要求市長韓國瑜（後排右4）允諾總質詢不要請假，並送上「辭職書」促韓辭職再去選舉，但被國民黨議員包圍擋下，雙方爆發肢體衝突。中央社記者董俊志攝 108年9月26日