高市議會質詢抽籤決定 議員批民主之恥

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄26日電）高雄市議會修定日程表，下午6時準時散會，備詢官員也能準時下班。因應日程表變革，議員一早就登記透過抽籤決定發言機會，民進黨議員批評質詢淪為「運氣制」、「民主之恥」。

高雄市議會第3屆第2次定期大會今天起兩天的議程是市長施政報告及質詢，各黨團安排上午時間在市長韓國瑜報告後共用時間質詢，下午3時到6時是議員各別質詢時間。

以往例而言，每名議員質詢時間是15分鐘，也就是在沒有休息或議程耽誤的情形下，下午只夠12名議員質詢，如果有時間延誤，恐怕議員發言時間又會被限縮。

市議會議事組安排議員上午7時受理議員簽到，8時50分抽籤決定發言次序。民進黨市議員邱俊憲臉書FB貼文「無法接受，市議會居然要偶抽籤決定議員能否在市長施政幸告後進行質詢」。

邱俊憲準時7時簽到，再貼文抽籤要抽到10號才比較妥當能質詢到，他說「真的莫名其妙就這樣被限縮質詢時間了」。

高雄市議會過去的施政報告採登記發言方式，讓登記議員結束發言後才散會，議會表決通過日程表上午開會9時30分到12時30分，下午3時到6時。以議會66名議員扣除議長主持議事不質詢外，估計兩天的議程，除非有議員願意共用時間，否則將會有29名議員無法質詢。

上午8時50分，議會進行議員登記抽籤，現場有報到登記抽籤議員共51人。早上第一個報到登記的邱俊憲抽到43號，他批評市民選出來的議員要靠抽籤才能決定是否能質詢到市長，人數優勢的國民黨團決定的，民進黨只能遵守這樣的惡例。

抽籤結果，民進黨團總召韓賜村批評這是惡例「民主之恥」，他並怒而將這份名單撕破並說是「民主之恥」，而一旁的國民黨團總召曾俊傑搶著說「嘜按捺，我拍一下名單啦」，現場的民進黨議員砲聲隆隆，批評議員質詢是「責任制」淪為「運氣制」。民進黨市議員陳致中也怒批「剝奪議員的質詢時間不會增加韓國瑜的選票」。

抽籤發言次序的前12人分別是李雅芬（國）、王義雄（國）、康裕成（民）、鍾易仲（國）、黃秋媖（民）、林宛蓉（民）、林富寶（民）、劉德林（國）、鄭孟洳（民）、黃天煌（國）、李亞築（國）、蔡金晏（國）。（編輯：林沂鋒）1080926