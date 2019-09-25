準時散會 韓國瑜施政質詢近半議員無緣開口

（中央社記者王淑芬高雄25日電）高雄市議會表決通過第2次定期大會日程表。明、後兩天的市長施政報告及質詢，估計只能讓36名議員、每人15分鐘發言質詢，扣除主持議事的議長之外，有29名議員無緣開口。

民進黨團總召韓賜村為此表達不滿，認為照表訂時間散會，以議員質詢的都是民生和市民關心的事，質疑市府要按時下班，民生問題怎麼辦？時力議員黃捷批評國民黨自我閹割、剝奪為民喉舌機會只為護航韓國瑜，非常難看

國民黨市議員蔡金晏、陳玫娟接受記者採訪，被問到「萬一兩天市長施政報告都未能抽中籤，將無發言機會」，他們表示，會利用委員會或總質詢時間進行質詢。

議會明天上午7時受理議員登記後，8時50分抽籤決定議員發言次序。隨後進行市長施政報告、接著是各黨團聯合質詢共用時間；下午為議員個別質詢時間。

議會秘書長黃錦平指出，議會上午開會9時30分到12時30分、下午3時到6時議程時間安排，上、下午各約只能有12人質詢；以議會66名議員扣除議長主持議事不質詢外，估計有29名議員無法質詢。

以過去為例，市長施政報告及質詢，只要議員登記都會讓議員結束發言後才散會，但是這次通過的日程表，除了委員會質詢必要時得延長30分鐘，其餘都要在下午6時準時散會。

國民黨團昨天以人數優勢表決通過定期大會日程表，遭民進黨團抗議「自我閹割」、「護航市長韓國瑜」、「剝奪議員質詢權」。韓國瑜上午拜會韓賜村後表示，尊重議會決定，也可以參考六都開會的時間是否有一致化做比較，「市府立場不好多說」。（編輯：孫承武、黃世雅) 1080925