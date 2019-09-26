韓國瑜施政報告一度被打斷 議員批太冗長

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄26日電）高雄市議會第3屆第2次定期大會，市長韓國瑜今天進行施政報告，說明打造高雄首富等計畫和辦好教育、照顧弱勢是市府肩上責任。但一度遭民進黨議員林宛蓉以太冗長打斷。

韓國瑜表示，高雄本身得天獨厚，蘊藏優越的條件、資源和籌碼，可以成為全台首富，過去卻苦無被發掘的機會，深信高雄有朝一日能成為國際城市，讓更多人看見高雄美好一面。

如何打造高雄首富，韓國瑜提出「四個一」想法，包括一座國際大機場、一個完整捷運線、一個自由貿易經濟特區及一個新材料循環產業園區。

他說，這些建設都是當務之急，單靠市府團隊的力量根本不夠，急需中央的支持，如果能儘早實現，將可快速讓高雄經濟脫胎換骨。籲請中央支持，希望各界攜手合作，一同為高雄拚經濟。

當前施政重點，韓國瑜指出，明年是推展市政關鍵的一年，因為市府各機關109年施政計畫與預算，首次由新的市府團隊進行研訂與編列，以「打造高雄、全台首富」為施政總目標，希望在兼顧財政穩健與城鄉平衡發展的原則下，逐年朝「首富經濟」、「務實建設」、「樂活社會」、「國際接軌」與「青年城市」等方向邁進，並設定年度工作目標及計畫，循序漸進辦理。

韓國瑜指出，期盼未來市府各項施政作為在議會的監督下，府會合作，全力為高雄打拚。

他表示，希望下一代比我們更強大和更知書達禮等，所以一定要辦好教育，而台灣要注重人才培育，辦好教育和照顧弱勢將是市府肩上的責任。

韓國瑜說，為落實社會弱勢關懷照護，啟動珍珠計畫，補助未成年懷孕少女產檢、諮詢、就醫及安置，並於鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」。截至今年8月服務260人，提供未成年懷孕者諮詢服務4332人次。

韓國瑜準備報告國際宣傳表示新聞局製播「2019國際招商影片」時，林宛蓉突然發言「施政報告太冗長了」，一度打斷韓國瑜的施政報告。韓國瑜隨後再報告將陸續推出各項「簡政便民」服務措施，未來施政方向將是大力興利，站在人民和企業的角度，換位思考及解決問題。

對於市議會調整開議及結束的時間，韓國瑜於施政報告後接受媒體聯訪時表示，尊重，絕對沒有任何意見。

高雄市議會修定日程表，下午6時準時散會，備詢官員也能準時下班，因應日程表變革，議員今天一早就登記透過抽籤決定發言機會，民進黨議員批評質詢淪為「運氣制」、「民主之恥」。（編輯：林沂鋒）1080926