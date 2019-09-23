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高市文化局拒當政治提款機 前後局長互槓

最新更新：2019/09/23 21:11

（中央社記者程啟峰高雄23日電）高雄市大港開唱停辦等爭議延燒高市文化局，局長林思伶今天點名前局長尹立把文化局當政治提款機，一再對抹煞同仁努力，尹立則反駁提他已是一介平民哪來的「提款卡」。

對於林思伶提出的問題，尹立臉書貼文表示，「抹黑大港開唱的是國民黨議員邱于軒，控訴他和當時的文化局代理局長王文翠失職貪瀆，林怎麼不出面為王講話？」針對氣爆公共藝術與衍生心靈重建的3場演出，調閱185場，讓文化局影印約10箱氣爆公共藝術資料去議會，「抹黑的叫做陳麗娜，調閱的是政風，怎麼國民黨議員陳麗娜、邱于軒不是提款機？」

他說，提款卡在韓國瑜、陳麗娜、邱于軒手上，自己是一介平民，哪來的「提款卡」，只能用自己力量捍衛清白，以及過去一起打拚同仁的操守。

高市文化局近來多事之秋，從大港開唱停辦、政風單位調閱庄頭藝穗節資料、局內修訂約聘人員考核爭議，到高市府投資的電影「返校」上映遭質疑未協助宣傳。

林思伶中午率局內主管一字排開舉行記者會，解釋各項爭議，並對「Wecare高雄」發起人、前文化局長尹立近日頻爆料喊話「文化局不是政治提款機」，希望尹立不要再傷害同仁，文化事務不應成為政治鬥爭工具，而應回歸公共事務的理性監督與討論。

林思伶說，就任3個月來，處理每件事都先問過去作法，有價值的就保留，可改善的則改變，但近來因外界團體或「過去工作夥伴」有非常多曲解，令同仁疲於奔命回應，影響工作進度，因此決定出面一次講清楚，減少干擾局務；林思伶並對尹立持續以文化局為戰場，為同仁抱屈。（編輯：黃世雅）1080923

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