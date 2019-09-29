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朱立倫：提韓朱配會造成韓國瑜困擾

最新更新：2019/09/29 13:36
國民黨台南市立委參選人林燕祝（前中）29日在永康區舉辦競選總部成立大會，前新北市長朱立倫（前右）、前國民黨主席洪秀柱（前左）等人站台助選。中央社記者楊思瑞攝　108年9月29日
國民黨台南市立委參選人林燕祝（前中）29日在永康區舉辦競選總部成立大會，前新北市長朱立倫（前右）、前國民黨主席洪秀柱（前左）等人站台助選。中央社記者楊思瑞攝　108年9月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）前新北市長朱立倫今天到台南市為國民黨立法委員參選人林燕祝站台，面對媒體詢問有關「韓朱配」時表示，今天不要再提，會造成國民黨總統參選人韓國瑜的困擾，也造成他的麻煩。

林燕祝上午在永康區舉行韓國瑜、林燕祝聯合競選總部成立大會，包括朱立倫、前國民黨主席洪秀柱、前台南市議長李全教等人站台助選。

朱立倫在進入會場前接受媒體訪問時，再次被問到對外傳的「韓朱配」有何看法。朱立倫說，今天的重點是為林燕祝、洪秀柱等人加油，韓朱配的問題就不要再提了，造成韓國瑜的困擾，也造成他的麻煩。

一旁的洪秀柱被記者問到是否會協助促成「韓朱配」時表示，當然希望有很好的結局，但一定要男有情、女有意才能撮合。其實除了「韓朱」之外，還有人提到「韓張」，也就是與前行政院長張善政等組合。不管是什麼面的組合，也都是要雙方都有意才行。

朱立倫進場後上台致詞時表示，希望支持者們一定要團結一致，支持國民黨總統參選人韓國瑜、及國民黨提名的立委參選人。他一再強調，現在是要找回所有的朋友；就算不是同志，也不要變成敵人。（編輯：林沂鋒）1080929

國民黨台南市立委參選人林燕祝（前中）29日舉行競選總部成立大會，前新北市長朱立倫（前右2）與前國民黨主席洪秀柱（前左2）等人同台造勢。中央社記者楊思瑞攝　108年9月29日
國民黨台南市立委參選人林燕祝（前中）29日舉行競選總部成立大會，前新北市長朱立倫（前右2）與前國民黨主席洪秀柱（前左2）等人同台造勢。中央社記者楊思瑞攝　108年9月29日
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