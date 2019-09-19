回應老虎軍團批評 何庭歡：韓國瑜庶民風格

國民黨總統提名人韓國瑜近來民調滑落，還被老虎軍團成員批評「要做行政長官是有問題的」。韓國瑜競辦發言人何庭歡（中）19日受訪表示說，韓國瑜的言行以及他表現出來的都是很「庶民風格」。中央社記者董俊志攝 108年9月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）國民黨總統提名人韓國瑜近來民調滑落，還被老虎軍團成員批評「要做行政長官是有問題的」。韓國瑜競辦發言人何庭歡說，韓表現出來的是「庶民風格、領導人苦民所苦、和民眾站一起」。

韓國瑜中午在臉書做國政議題直播，結束直播後，韓未針對外界關切的問題做答覆，由何庭歡代答。

曾在國軍政戰擔任反統戰工作的前國民大會代表、郭台銘老虎軍團成員之一黃澎孝指出，「韓國瑜就像政治過動兒」，還說韓「要做行政長官是有問題的」。

何庭歡說，可以發現韓的言行以及他表現出來的都是很「庶民風格」，他說：「我們希望的領導人是真正的苦民所苦、能夠跟民眾站在一起的」。

台北市長柯文哲日前爆料連署國民黨要團結31名大老中有過半原本是挺鴻海集團創辦人郭台銘出征，記者問何庭歡，韓國瑜是否知情。

何說，國民黨以及郭、韓有共同的目標，包括當前的政府可能對於未來國家主權上有些不確定的因素存在等，為避免國家主權會出現危機，「我們要打一場中華民國的生存保衛戰，所以也因此有共同的目標，相信大家都能夠團結一心」。

學者廖達琪接受媒體採訪指出，韓國瑜雖然有韓粉，但卻不易說服中間與知識選民，她認為韓國瑜不能沒有中間選民。

何庭歡回應，韓國瑜要去做很多努力，像是要整合藍營內部、凝聚志同道合的好朋友以及政見表達，也要做好市政爭取支持等，希望中間選民可以看到。

柯文哲日前受訪指鋼鐵韓粉當然很強，但其缺點是反而限縮擴展性「韓粉出征、寸草不生」，反而造成大家會閃邊去。

何庭歡被問到如何解決韓粉言語較激化的情形，她說「希望我們的支持者都是有風度，而且可以秉持著包容與愛的心態去面對所有的事情」，並宣達政見爭取支持。

有關於韓郭會聯繫是否斷線，她表示「和郭台銘有共同的朋友，已經聯繫了共同的朋友協助，看能不能安排，讓韓有機會可以會郭台銘，當面請益」。（編輯：林沂鋒）1080919