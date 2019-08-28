李佳芬轉售爭議農舍 綠委開酸藍盼勿泛政治化

（中央社記者王揚宇、劉冠廷台北28日電）面對農舍爭議，高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天說，所持有的農舍農地已轉售過戶。民進黨立委王定宇表示，以違法現狀賣掉真的是很重視「理財」；國民黨立委曾銘宗則說，此事應告一段落，不要泛政治化。

李佳芬今天在雲林召開說明會表示，所持有農舍農地已轉售過戶，權狀22日已正式更名，變成買主名字，希望各界及媒體不要因為總統選舉去打擾農舍買主。

對此王定宇今天在臉書發文指出，這是經過雲林縣政府裁定的違法農舍，也是間違法現狀還沒處理的不動產，這樣的農舍有人會買，那真的是可以稱為為朋友兩肋插刀的「好人」。

王定宇也說，韓國瑜農舍違法明確，卻不斷以程序、訴願來拖延公權力處理，現在還以「違法現狀」賣掉，真的是很重視「理財」；王定宇另外提到，當年立法院長蘇嘉全的農舍完全合法，因為國民黨窮打，蘇嘉全決定全部捐出去。

民進黨立委林俊憲則質疑，到底誰會去買全國矚目、正在待拆的大違建農舍。林俊憲說，大家已分不清韓國瑜這種作法，是在考驗民眾的智商，還是檢調單位對公職人員可能涉及假交易、真脫產的偵辦智慧。

國民黨立委曾銘宗則表示，李佳芬的農舍是跟別人買的，也不是原始的起造人，買了之後增建的部分，也已經拆除、恢復原狀，若現在有人願意買這房子，賣了也是人之常情；他認為，這件事應該可以告一段落了，不要泛政治化。

國民黨立委林德福也說，李佳芬將農舍賣出，買方會知道這產權過去有些違章之類的狀況，但願意買就表示願意承受，這件事到此就可以斷了。

國民黨立委林為洲則說，這樣也算是一種處理的方式，但即使如此，還是要面臨農舍是否有違建的問題，以及違建該如何處理的問題，他認為，一切就是依法做處理。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心村的農舍遭媒體披露涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所進行違章查報後，將結果提報雲林縣政府建設處，依違章查報結果認定農舍主建物一樓及二樓迴廊與後側建築有增建，與原發給使用執照竣工圖不符合，限期一個月改善（申訴、補照或復原）。

在農舍違章改善期限截止時，雲林縣政府27日表示，未見李佳芬回覆，卻收到李佳芬向內政部所提訴願書，農地登載內容待釐清，請求撤銷原處分。（編輯：紀淑芳）1080828