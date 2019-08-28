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李佳芬農舍爭議
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬持有的農舍風波不斷，雲林縣政府7月23日確認部分違建，李佳芬提訴願書請求撤銷原處分。該農舍則於8月7日出售、22日完成登記，買主為高雄市苓雅區陳姓市民。
李佳芬農舍爭議
新聞專題
李佳芬農舍爭議1/9

李佳芬農舍已過戶轉售 買主是高雄陳姓市民

最新更新：2019/08/28 19:06
高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬（中）28日在雲林召開說明會表示，所持有農舍農地已轉售過戶，權狀22日已正式更名，變成買主名字。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月28日
高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬（中）28日在雲林召開說明會表示，所持有農舍農地已轉售過戶，權狀22日已正式更名，變成買主名字。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真　108年8月28日

（中央社記者黃國芳雲林縣28日電）高雄市長韓國瑜的妻子李佳芬今天在雲林召開說明會表示，所持有農地農舍已轉售過戶，經調閱地政資料，於8月7日買賣、22日完成登記，買主是高雄市苓雅區陳姓市民。

李佳芬今天在2位律師陪同下召開說明會。她說，位於雲林縣古坑鄉的農舍是20年前用自己的存款購買，當時的農發條例，有不同規定，但有些人卻用現在法令解釋20年前的農舍，實在令人不明白。

李佳芬指出，早在去年韓國瑜投入高雄市長選舉時，就已經沒有在使用古坑農舍，當時考慮將農舍賣掉，也有買受人要來接手，但因選務繁忙，這件事就一再延宕，直到最近才敲定，所持有農舍農地已轉售過戶，權狀22日已正式更名。

經調閱地政資料顯示，李佳芬所持有農地農舍已於8月7日進行買賣、22日完成登記，買主是住在高雄市苓雅區同慶里的陳姓市民，農舍登記完工日期是民國89年2月1日，農舍總面積384平方公尺。

李佳芬表示，因農舍買受人未授權，不便透露他的身分，也希望各界及媒體朋友不要因為總統選舉去打擾買受人。

現場媒體詢問「這次選舉國民黨中央挺不挺？」李佳芬說，都提名了怎麼會不挺。另外，面對韓國瑜宣布參選以來爭議不斷，她表示「如果可以重來，我會選擇留在雲林跟大家一起相處」。（編輯：黃世雅）1080828

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