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李佳芬農舍爭議
高雄市長韓國瑜妻子李佳芬持有的農舍風波不斷，雲林縣政府7月23日確認部分違建，李佳芬提訴願書請求撤銷原處分。該農舍則於8月7日出售、22日完成登記，買主為高雄市苓雅區陳姓市民。
李佳芬農舍爭議
新聞專題
李佳芬農舍爭議2/9

李佳芬農舍爭議 內政部：訴願人已改為新所有人

最新更新：2019/08/28 19:07
經調閱地政資料顯示，李佳芬所持有農地農舍已於8月7日進行買賣、22日完成登記，買主是住在高雄市苓雅區同慶里的陳姓市民。（中央社檔案照片）
經調閱地政資料顯示，李佳芬所持有農地農舍已於8月7日進行買賣、22日完成登記，買主是住在高雄市苓雅區同慶里的陳姓市民。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北28日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬的雲林農舍涉違建將遭拆除，李佳芬向內政部提出訴願，因農舍已轉賣給陳姓民眾，內政部說，今天收到申請文件，訴願人改為陳姓民眾，後續將依程序處理。

李佳芬在雲林古坑的農舍因涉及違建且也未在期限內完成改善，將遭雲林縣政府拆除，李佳芬22日向內政部提出訴願。不過，李佳芬今天表示，所持有的農地農舍已轉售過戶。經調閱地政資料，於8月7日買賣、22日完成登記，買主是高雄市苓雅區陳姓民眾。

內政部官員表示，原本23日已收到李佳芬提出的訴願，並函覆李佳芬補正資料。但因今天傳出李佳芬22日已將農舍轉售，且李提出訴願書的日期也是22日，原本擬先釐清所有權的轉移是否會影響李提出訴願的權力，並同步向雲林縣政府確認李佳芬農舍所有權轉移的時間點，才能進一步確認訴願後續的處理程序。

內政部官員說，不過，今天下午稍晚已收到李佳芬與陳姓民眾共同具名的「承受訴願書」，意即申請將訴願人從李佳芬改為購買農舍的陳姓民眾，因此訴願人資格已沒有問題。

內政部官員說，後續將依照法定程序，請雲林縣政府提出答辯，並召開訴願委員會，依訴願法規定，原則上3個月內作出裁定。（編輯：郭萍英）1080828

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