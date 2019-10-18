李佳芬農舍違建案訴願 內政部駁回

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）高雄市長韓國瑜的太太李佳芬因農舍違建案向內政部提起訴願，並移轉所有權給陳女士承受訴願，內政部今天對此表示，違建情事明確，經召開訴願審議會議決定「訴願駁回」。

內政部今天發布新聞稿表示，雲林縣政府今年7月勘查認定李佳芬所有農舍違規增建，以違章建築勘查結果通知書限期1個月內補辦建造執照；因逾期未補辦手續，雲林縣政府8月再以違章建築拆除通知書通知應予拆除。李佳芬不服，向內政部提起訴願，並移轉所有權給陳女士承受訴願；內政部今天召開訴願審議會議決定訴願駁回。

內政部表示，本案經訴願審議，比對使用執照竣工圖、違章建築查報通知單、現場量測及現場照片等，農舍為3層樓建物，其正面、背面及左右側，與使用執照竣工圖、竣工照片都有明顯不同。其中第1層及第2層各增建約96平方公尺、第3層增建約56平方公尺，3層樓增建面積合計約248平方公尺，都未依照建築法規申請建造執照，擅自建築，違建情事明確。

內政部進一步表示，訴願人也未於期限內補辦建造執照手續，該增建部分已無合法的可能。因此，雲林縣政府作成認定違章建築及應予拆除的二個處分，符合建築法規相關規定，應予維持，訴願予以駁回。

內政部指出，本案違章建築的認定是農舍增建未依建築法規申請建造執照，即擅自建築，建物現況與使用執照竣工圖不相符合，與訴願人主張有部分土地無償提供附近社區通行，應計入農地面積等情況，屬於不同的事情。

至於訴願人主張其目前申請核發農業使用證明書中，請求依訴願法第86條規定，停止本件訴願程序進行，內政部則表示，本案是因未依建築法規申請建造執照，擅自增建，被認定為違章建築，並非以取得農業使用證明書為準據，顯然無訴願法第86條規定的適用。

內政部說，若陳女士不服訴願決定，得依訴願法第90條規定，於決定書送達後2個月內，向台中高等行政法院提起行政訴訟。（編輯：蘇龍麒）1081018