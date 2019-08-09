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爭議農舍前設警衛養看門狗 李佳芬弟：安全需要

最新更新：2019/08/09 18:22

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在雲林農舍違章查報，縣府建設處函文要求改善期限至24日為止，媒體今天卻發現，屋前設置警衛亭及養看門狗，李家解釋為工程車出入安全維護。

李佳芬位在雲林縣古坑鄉田心段的農地及農舍涉及違建，原發給使用執照的古坑鄉公所進行違章建築查報作業，雲林縣政府認定有違章，行文限期1個月要求改善。

雲林縣政府建設處長李俊興指出，依照違章查報結果，1至2樓迴廊及後側違建，與原發給使用執照不符合，已於7月下旬送達函文，要求改善（補照或復原等）期限至8月24日止。

李俊興表示，期限未到，但尚未見李佳芬農舍的補照資料，另外，也要求古坑鄉公所對農舍高度，再做詳細丈量，以掌握建物確實現況。

李佳芬農地與農舍爭議未平之際，媒體卻發現屋前通道增設警衛亭及養看門狗，李佳芬胞弟雲林縣議員李明哲解釋為庭院內進行改善工程，臨時設置工務亭，維護工程車及社區民眾出入安全，原有3隻小狗，2隻是流浪狗、1隻是友人送養，純粹顧家。

至於雲林縣政府農業處已認定李佳芬農地為「農地未農用」，已行文限期1個月改善，最後截止日是8月20日，若屆時農用面積未達規定90%，將移請縣府地政處，依照違反區域計畫法裁罰新台幣6萬至30萬元。（編輯：謝雅竹）1080809

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